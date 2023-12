Rialto, Marco Calcagno si dimette da vicesindaco e assessore: entra in giunta Matilde Dogali

Rialto. Passaggio di consegne all’interno della giunta comunale di Rialto. Una decisione presa dall’amministrazione guidata dal sindaco Valentina Doglio a seguito delle dimissioni rassegnate da Marco Calcagno dalla carica di assessore e vicesindaco.

“Una scelta concordata preventivamente – come spiega lo stesso Calcagno – ed esclusivamente legata a motivi personali, in particolare alla difficoltà di conciliare gli impegni professionali e privati con quelli istituzionali”.

Marco Calcagno resterà comunque all’interno del consiglio, mantenendo le deleghe alla forestazione ed al trasporto pubblico.

Come anticipato ad inizio legislatura, infatti, si era deciso almeno nella prima fase, di confermare i componenti della giunta già in carica nel precedente mandato (Calcagno vicesindaco e Camera assessore) per poter permettere la crescita e formazione di nuovi membri all’interno della squadra.

La nuova giunta sarà così composta: il sindaco Valentina Doglio avrà delega a bilancio, lavori pubblici e transizione digitale; Davide Camera sarà assessore con deleghe al recupero e valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità locali e della manutenzione del territorio nonché vicesindaco; Matilde Dogali, di 25 anni, attuale consigliere e capogruppo della lista di maggioranza, entra in qualità di assessore con deleghe a comunicazione e promozione del territorio e rapporti con associazioni locali e attività produttive.

“A Dogali i migliori auguri di buon lavoro in questo nuovo ruolo ed un sentito ringraziamento a Calcagno per il grande impegno, la professionalità e la passione dimostrati ed il riconoscimento per il tempo dedicato nella gestione della cosa pubblica e per la comunità di Rialto in veste di vicesindaco”.