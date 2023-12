Regione, Riolfo (Lega): “Ok in commissione a emendamento per foresterie a sanitari e specilizzandi”

Liguria. “E’ sempre più evidente, a livello nazionale, la carenza di personale sanitario e sociosanitario. La Liguria non fa eccezione, sia a Ponente che a Levante e nell’entroterra, è difficile trovare medici che presidino il territorio”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Per rendere la nostra regione più attrattiva per il personale sociosanitario e favorire l’arrivo e la permanenza di dottori e personale sanitario, ho previsto un emendamento al bilancio che prevede che le ASL liguri possano fare accordi per individuare locali, che non sono dedicati ad assistenza sanitaria, da adibire a foresterie per gli operatori sanitari e gli specializzandi”.

“L’emendamento in oggetto non genererà nuove spese per la regione ed è stato approvato oggi dalla I Commissione Affari Istituzionali e Bilancio”.