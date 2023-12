Regione, prorogato il bando competenze professionali: domande aperte fino al 29 dicembre

Liguria. Regione Liguria ha prorogato al 29 dicembre la scadenza del bando da 2 milioni di euro in favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in competenze professionali. Ad approvarlo una delibera portata in giunta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Abbiamo avviato a fine novembre questa misura sperimentale per rispondere alla crescente esigenza di quelle imprese del territorio che, per fronteggiare le nuove sfide e i processi di transizione industriale, investono in profili altamente qualificati ed innovativi – spiega l’assessore Alessio Piana -. Grazie a questo strumento, non solo sosteniamo economicamente con importanti contributi a fondo perduto l’introduzione in azienda di nuove professionalità ad alta specializzazione, ma accompagniamo, con agevolazioni che possono raggiungere in alcuni casi anche l’80% dell’investimento, la realizzazione di percorsi formativi interni, di consulenza o di trasferimento delle conoscenze”.

“Un’occasione – aggiunge Piana – che abbiamo ritenuto fosse il caso estendere ulteriormente per soddisfare quante più imprese possibili in questo cammino di crescita”.

Si ricorda che il bando, a valere sull’azione 1.4.1 del PR FESR 2021-2027, ammette ad agevolazione quei progetti che prevedono investimenti non inferiori ai 20 mila euro, realizzati e rendicontati entro 8 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione (comunque non oltre il 31 ottobre 2024). Il contributo massimo concedibile è di 40 mila euro.