Regione, l’assessore Alessio Piana rassegna le dimissioni da consigliere regionale

Liguria. L’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana ha rassegnato le dimissioni da consigliere regionale.

“La decisione, – ha spiegato, – assunta in accordo con i vertici regionali del partito e in particolare con il segretario ligure Edoardo Rixi, è stata accolta con favore dal presidente della Regione Giovanni Toti, secondo quanto previsto fin dall’assunzione dell’incarico in Giunta il 13 novembre scorso”.

“Coerentemente con la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra a inizio legislatura e a quanto annunciato in occasione del mio insediamento in giunta ho rassegnato le dimissioni da consigliere regionale per concentrarmi, a partire dal nuovo anno, esclusivamente sulle attività legate alle mie numerose deleghe”, ha concluso Piana.