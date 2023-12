Regione, approvato l’aggiornamento annuale del Prezzario delle opere edili

Liguria. La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’urbanistica Marco Scajola, ha approvato l’aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere edili per l’anno 2024 delineando così i costi di: prodotti, attrezzature e lavorazioni.

Per la redazione del documento Regione Liguria si affida a un’apposita commissione istituzionale, che opera durante tutto l’arco dell’anno, e a una serie di sub-commissioni che compiono un intenso lavoro tecnico basato sull’analisi dei dati e dei materiali. Fanno parte della suddetta commissione, oltre all’ente regionale, le amministrazioni locali, attraverso Anci, e una rappresentanza delle imprese edili e dei tecnici, in un’ottica di collaborazione e condivisione.

L’obiettivo è quello di garantire attraverso questo fondamentale strumento: qualità delle opere pubbliche, sicurezza nei cantieri e congruità del costo dei lavori.

“Il prezzario è un fiore all’occhiello della nostra Regione – esordisce l’assessore all’urbanistica Marco Scajola -. È il frutto concreto di un anno di straordinario lavoro tecnico portato avanti con ascolto e condivisione tra le parti come prima regola. La Liguria è infatti una delle poche regioni che concorda, ogni anno, con imprese e associazioni di categoria i costi di materiali e attrezzatture ed è un modello a livello italiano per ciò che concerne la metodologia della redazione. Nel 2024, ormai alle porte, puntiamo ad aprire tantissimi cantieri, a partire da quelli di rigenerazione urbana per arrivare all’edilizia residenziale e alle infrastrutture, in tutta la Regione. Sarà quindi fondamentale avere un prezzario efficace che aiuti imprese e amministrazioni locali nella gestione delle risorse finanziarie”.

Tra le novità del 2024 oltre all’aggiornamento dei prezzi, la revisione di alcune voci e l’introduzione di una serie di articoli, ovvero: attrezzature per lavorazioni stradali, prodotti per l’ingegneria naturalistica, cavi elettrici e canalizzazioni, sicurezza in cantiere, tetti verdi, pavimentazioni per piste ciclabili, pavimentazioni per percorsi destinati alle persone con disabilità.