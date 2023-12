Regionali Liguria, Rixi: “La Lega orientata a riconfermare Toti. Giusto il terzo mandato”

Liguria. Il segretario regionale della Lega in Liguria e viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, non ha dubbi: “La Lega si sta orientando a una conferma di Giovanni Toti. Sono convinto. Se si andasse a votare domani mattina non ci sarebbero dubbi. Ci stiamo coordinando su tantissimi progetti di rilancio della Liguria e avere altri cinque anni, un altro mandato per completare una serie di progetti e di opere sarebbe una spinta ulteriore per una regione che per trent’anni ha avuto pochissimi investimenti anche sul piano infrastrutturale”. Così, all’agenzia Dire,

Dopo Fratelli d’Italia, dunque, tramite l’agenzia Dire arriva anche l’endorsement del Carroccio per un eventuale Toti ter alle regionali di fine 2025 o inizio 2026. “In questo momento i rapporti sono ottimi – sottolinea il deputato – su questo c’è una condivisione totale di obiettivi e siamo contenti che qui sia favorevole anche Fratelli d’Italia, che a livello nazionale è più dubbiosa sul terzo mandato rispetto a noi”.

Questa comunione di intenti, evidenzia Rixi, “fa parte del clima che si è creato nel centrodestra ligure: qui, a differenza di altre regioni, in tutte le elezioni ci siamo sempre mostrati compatti”.

Compattezza che vale anche per le amministrative della prossima primavera: “Andremo compatti come centrodestra e affronteremo il giudizio degli elettori su tutti i fronti. Magari il Pd spera in una nostra divisione perché, non avendo loro un progetto politico, è l’unico modo con cui possono sperare di mettere in discussione le cose. Devono trovare una proposta politica che non hanno. Ma la nostra divisione è più un auspicio delle opposizioni che non una realtà dell’essere”.