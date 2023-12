Quiliano in prima linea per lo sviluppo comprensoriale dell’outdoor nelle Valli Bormida e dell’Erro

Anche la città di Quiliano figura tra i 24 Comuni che hanno sottoscritto, nel pomeriggio di martedì 5 dicembre, il protocollo di intesa per la collaborazione nella progettazione di azioni comuni ai territori delle Valli del Bormida e dell’Erro, finalizzate alla promozione turistica e alle tipicità dei rispettivi patrimoni culturali e ambientali. A sottoscrivere l’accordo era presente infatti il Sindaco Nicola Isetta, coadiuvato dall’Assessore al Turismo Cinzia Pennestri.

“Si tratta di una tappa importantissima del percorso intrapreso da questa Amministrazione per reintrodurre il territorio di Quiliano nei percorsi dell’outdoor” dichiara il Sindaco Nicola Isetta. “Va ricordato che il nostro Comune, al momento del nostro insediamento, risultava escluso dall’accordo di programma “Val Bormida Outdoor”, e la funzione del turismo era stata affidata interamente ad un altro Comune. Noi abbiamo invertito del tutto la tendenza, abbiamo effettuato una mappatura digitalizzata dei percorsi outdoor, ricostituito l’ufficio turismo, creato il portale turistico, realizzato nuove cartine turistiche, e soprattutto siamo riusciti ad entrare negli accordi comprensoriali, d’intesa con gli altri Sindaci e con la Regione Liguria. E questo protocollo di intesa rappresenta un passaggio cruciale per lo sviluppo in chiave turistica e di outdoor del territorio di Quiliano.”

Il protocollo di intesa – già approvato dalla Giunta Comunale di Quiliano nella seduta del 5 luglio 2023 – prevede, in particolare, che la Città di Quiliano collaborerà con gli altri 23 Comuni del territorio (Millesimo – capofila -, Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello e Urbe) per definire in modo condiviso progetti di promozione turistica e culturale finalizzati alla valorizzazione del territorio delle Valli del Bormida e dell’Erro, mediante individuazione di strategie di marketing turistico.

Si definirà e si condividerà un programma annuale di iniziative strategiche per la valorizzazione del sistema turistico delle Valli. Verrà quindi pubblicizzato e promosso il marchio univoco delle Valli del Bormida e dell’Erro su materiale divulgativo e promozionale, mediante il sito web istituzionale, il portale turistico e le varie piattaforme social (Facebook, Instagram, X, Whatsapp) al fine di caratterizzare l’appartenenza al territorio e darne la massima visibilità.

Verrà quindi sviluppato un coordinamento delle iniziative di promozione turistica che possa contribuire allo sviluppo del territorio, sviluppate da ciascun Comune. L’obiettivo è inoltre quello di promuovere una strategia comune a lungo termine finalizzata alla tutela e alla promozione del territorio, in particolare ai beni storici, artistici, architettonici, culturali, tradizionali, artigianali e naturalistici presenti in ciascun Comune. “È evidente che l’intera offerta territoriale di Quiliano, dal Parco di San Pietro in Carpignano a tutti i sentieri e frazioni che compongono la nostra Città“ dichiarano il Sindaco e l’Assessore al Turismo “potrà entrare a far parte di una rete sovra comunale, ottenendo, attraverso il nuovo logo del Brand Turistico Territoriale delle Valli del Bormida e dell’Erro, una visibilità ancor più spiccata che possa dare frutti significativi nel medio e nel lungo termine.”

L’azione progettuale congiunta di tutti i Comuni si svilupperà già a partire dal progetto di sviluppo della rete outdoor, finanziato dal consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano), per una spesa complessiva di un milione di euro, in corso di finanziamento da parte della Regione Liguria. Tale progetto vede coinvolta anche la Città di Quiliano, con tutta la sua offerta territoriale e sentieristica. “Intendiamo proseguire questo percorso che ci vedrà coinvolti in prima linea, per fornire il nostro contributo strategico, necessario per unire la costa all’entroterra e fornire una rete di servizi e opportunità che Quiliano può offrire all’utenza turistica e outdoor nazionale e internazionale” concludono il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta e l’Assessore al Turismo Cinzia Pennestri.