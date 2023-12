Quiliano, ecco gli ospiti e i sei finalisti del Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente

Quiliano. Dopo il contest nazionale che ha visto partecipare moltissime proposte musicali provenienti da tutta Italia, sono stati individuati i sei artisti che si esibiranno al Premio Città di Quiliano, venerdì 15 dicembre al Teatro Nuovo di Valleggia, per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

Si tratta di Alberto Laruccia (Roma); Carlotta Rosini (Genova); Deira (Vicenza); Elso (Milano); Francesco Campidonico (Savona); Marta de Lluvia (Milano)

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. In sala sarà presente sala una prestigiosa giuria con produttori, giornalisti e musicisti di fama nazionale che interagiranno con i concorrenti e con il pubblico, tra i quali i cantautori Cristiano Godano (leader della band Marlene Kuntz), Paolo Archetti Maestri (leader della band Yo Yo Mundi), Emanuele Dabbono e Helle.

La serata prevede anche la premiazione ed il concerto di Marco Ferradini, un prestigioso protagonista della canzone d’autore italiana, autore di “Teorema”, “Quando Teresa verrà, “Lupo solitario Dj” e molti altri successi.

Durante la manifestazione si esibiranno anche il cantautore savonese Marco Elba, vincitore della scorsa edizione, Ginez e il Bulbo della Ventola, band ligure che ha recentemente avuto un successo di respiro nazionale e Milena Mingotti, cantautrice imolese vincitrice nel 2022 del Premio Bruno Lauzi, del Premio Cora, del Premio Onda Rosa Indipendente e del Premio canzone d’autore nuovo Imaie.

A condurre le serate Sabrina Calcagno. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio della Città di Quiliano e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti”, il sostegno della Fondazione A. De Mari e la direzione artistica di Roberto Grossi.

La serata è a ingresso libero. Per informazioni si può scrivere alla email e20associazioneculturale@gmail.com.