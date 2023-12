Quiliano, dal consiglio via libera al Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e al Piano di accessibilità urbana

Quiliano. Dopo la fase di consultazione pubblica per la formazione dei nuovi Peba (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e Pau (Piano per l’accessibilità urbana) i due piani sono approdati nei giorni scorsi al consiglio comunale di Quiliano per l’approvazione, arrivata all’unanimità.

“Al fine di realizzare uno strumento di pianificazione partecipata si è reso disponibile a tutti i cittadini un modulo di segnalazione online – spiegano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore all’urbanistica Cinzia Pennestri – In seguito si è svolta la fase di analisi e ricognizione del territorio per rispondere all’esigenza di intervenire su una situazione esistente in cui il progetto iniziale non ha tenuto conto delle specifiche necessità di chi utilizza o abita uno spazio pubblico, con l’obiettivo più ampio di realizzare un sistema urbano integrato e accessibile nel suo complesso. Gli elaborati progettuali hanno analizzato i centri urbani del territorio (con particolare attenzione a Quiliano, Valleggia, Cadibona, Montagna e Roviasca), portando alla luce le criticità di viabilità, di transito, di accesso a luoghi pubblici di interesse collettivo, con indicazione degli interventi da realizzarsi corredati da una prima stima dei costi che dovranno essere sostenuti”.

“A far data da oggi il sistema di cartografia comunale ha inserito tutte le schede riferite ai singoli edifici e sistemi di viabilità urbana al fine di completare la dotazione cartografica del sistema urbano, al servizio degli uffici urbanistica e lavori pubblici, che potranno usufruire di uno strumento organico e flessibile nel tempo rivolto a favorire gli interventi di opera pubblica”.

Il Comune di Quiliano si è avvalso del finanziamento stanziato dalla Regione Liguria per avviare l’iter procedurale di “uno dei punti fermi del programma amministrativo dell’amministrazione Isetta ponendo le basi per creare una programmazione puntuale e attenta del territorio, volta a renderlo fruibile ad ogni tipo di utente procurando un vantaggio a tutta la collettività. Il Peba e il Pau oltre a essere strumenti di riqualificazione di edifici e spazi, rappresentano anche occasione per promuovere la cultura dell’accessibilità. Gli obiettivi primari, nonché le ricadute sociali sul territorio, appaiono evidenti e non riguardano solo i benefici di una ristretta categoria di utenti, bensì tutti coloro che vivono fragilità come i bambini, gli anziani, i cittadini in condizioni temporanee o permanenti di disabilità, tutte persone a cui deve essere garantita la possibilità di accedere ai servizi in autonomia”.

“Anche questi piani permettono di considerare la sostenibilità come un indirizzo etico di crescita e un vantaggio qualitativo per un diverso modo di amministrare, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi SDGs dell’Agenda 2030 e rispettando i diritti all’uguaglianza ed alla diversità di tutte le persone trasformandolo in un impegno politico e civile”.