Quiliano, assemblea pubblica per illustrare la variante al PUC di aggiornamento al piano turistico

Quiliano. Dopo una lunga fase di studio, analisi e confronto con gli uffici dell’assessorato all’Urbanistica della Regione Liguria, la Città di Quiliano si prepara ad affrontare la nuova Variante al PUC (Piano Urbanistico Comunale) che verrà presentata, in anteprima, in occasione dell’assemblea pubblica programmata per le 18 di mercoledì 13 dicembre, presso la sala consiliare (Piazza Costituzione). Parteciperanno i progettisti incaricati, il sindaco Nicola Isetta e l’assessore all’Urbanistica Cinzia Pennestri.

“A seguito del parere preventivo favorevole sul piano geologico (art. 89, dpr 380/2001) espresso il 7 novembre 2023 dagli uffici della Regione Liguria al nostro Comune, abbiamo quindi ritenuto doveroso illustrare i contenuti generali di questa nuova variante a tutta la comunità quilianese, con particolare attenzione rivolta agli operatori del settore turistico” dichiarano il sindaco e l’assessore.

“In quanto l’intervento programmatorio in questione rappresentava uno dei punti chiave del programma amministrativo 2019/2024, ed era finalizzato ad affrontare il tema della riqualificazione del territorio della nostra città, con riferimento al vastissimo patrimonio ambientale composto da boschi, percorsi escursionistici, strade ciclopedonali, frazioni e borghi storici, disseminati lungo l’intera superficie complessiva di quasi 50 chilometri quadrati”.

“Questo patrimonio ambientale rappresenta un caso significativo per il ponente ligure, e nel contempo può costituire uno strumento ottimale per valorizzare e promuovere la vocazione turistica di entroterra, legata all’outdoor, alle escursioni, alle vacanze vissute nel verde e nella natura, attraverso quelle forme innovative di ospitalità già sperimentate in altre regioni come, ad esempio, il Piemonte, la Toscana e l’Umbria”.

L’illustrazione della nuova variante urbanistica si soffermerà quindi sull’adeguamento ed aggiornamento del piano turistico e sulla conseguente modifica degli ambiti e/o dei relativi distretti, sulla modifica della disciplina edilizia del PUC in base ai contenuti delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, sull’integrazione delle norme di conformità e congruenza del PUC, nonché infine alle modifiche e agli aggiornamenti della normativa puntuale di PUC, per ciò che riguarda i materiali e le tipologie da utilizzare negli interventi edilizi, anche in funzione delle opere energetiche.

“L’assemblea programmata per il 13 dicembre 2023 rappresenta la prima tappa di un percorso informativo, – concludono Isetta e Pennestri, – che proseguirà nelle settimane successive presso la com- missione consiliare prima, per poi essere sottoposta all’esame ed adozione del consiglio comunale. L’iter di approvazione della variante sarà portato avanti in parallelo con quello relativo alla VAS (Valutazione ambientale strategica), in stretto collegamento collaborativo con gli uffici della Regione Liguria”.