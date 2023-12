Quiliano, approvato il bilancio di previsione: stanziati fondi per messa in sicurezza, recupero e rilancio complessivo del territorio

Quiliano. Nel corso della seduta ordinaria svoltasi nella serata di giovedì 21 dicembre, il consiglio comunale di Quiliano ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026.

“Con questo ultimo documento di programmazione finanziaria del nostro mandato politico amministrativo – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore alle finanze Tiziana Bruzzone – andiamo ad implementare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza, al recupero e al rilancio del territorio, anche e soprattutto sotto il profilo della programmazione pluriennale”.

Il bilancio di previsione chiude con un pareggio complessivo per il solo anno 2024 pari a 15.436.276,25 euro. Confrontando quest’ultimo dato contabile con quello relativo al bilancio di previsione 2019/2024, approvato dal consiglio comunale il 14 dicembre 2018, e che corrispondeva a 9.948.604,95 euro risulta evidente come, nel corso di questo quinquennio in fase di conclusione, sia stata sviluppata la fase di acquisizione di nuove entrate e finanziamenti con fondi dello Stato, della Regione e del PNRR.

Risultati raggiunti (e non solo). “Nel corso di questi anni” dichiarano a tal fine il Sindaco Isetta e l’assessore ai lavori pubblici Silvio Pirotto “sono stati aperti durante il nostro mandato ben 55 cantieri di opere pubbliche in tutto il territorio comunale, con riferimento a tutte le frazioni, alla viabilità comunale interna, alle aree sensibili, agli immobili scolastici, e al recupero del patrimonio comunale. Le due alluvioni del 2019 e del 2021 hanno comportato infatti un ingente lavoro da parte degli uffici comunali, e l’avvio di decine di lavori per una spesa complessiva di 7.287.394,55 euro (per la quasi totalità coperta con fondi dello Stato). Inoltre gli ulteriori finanziamenti ottenuti per la messa in sicurezza del Rio Santo, delle scuole primarie Don Peluffo e Peressi, unitamente a quelli per il restauro di Villa Maria e la coibentazione energetica del palazzo comunale ci hanno permesso di ottenere ulteriori contributi. La spesa complessiva in conto capitale investita in questi quattro anni e mezzo di mandato ammonta a 14.663.861,86 euro. E in tutti questi anni non abbiamo neppure contratto neppure un mutuo per la copertura di queste spese.”

“Proprio per dare un forte e sensibile segnale di cambiamento – proseguono Isetta e Bruzzone – a partire dal 2020 abbiamo introdotto speciali forme di scoutistica sull’addizionale comunale all’Irpef. E siamo riusciti a fronteggiare le maggiori spese attraverso una costante attività di recupero dell’evasione fiscale sull’IMU e sulla TARI, con riferimento alle annualità pregresse, in conseguenza dell’informatizzazione e potenziamento dell’ufficio tributi. Inoltre, siamo riusciti a gestire il fondo di cassa con equilibrio, e non siamo mai ricorsi all’anticipazione di tesoreria, e abbiamo fronteggiato i numerosi pagamenti degli stati di avanzamento delle opere pubbliche, nell’attesa di ottenere i relativi rimborsi a seguito dei rendiconti inviati allo Stato o alla Regione. Durante il nostro mandato siamo riusciti ad ottenere un importantissimo risultato, confermato anche per il bilancio preventivo 2024/2026: anche per il prossimo anno vengono mantenute immutate le aliquote sulle tasse e sui tributi locali, e non ci sono aggravi a carico dei nostri concittadini.”

“Abbiamo lavorato con scrupolo per ricostruire i servizi sociali” proseguono Isetta e il vicesindaco Nadia Ottonello “dando avvio a nuove attività rivolte alle fasce deboli, promuovendo i bandi per i buoni alimentari per fronteggiare l’emergenza Covid 19 (con l’utilizzo vincolato presso i soli pubblici esercizi presenti a Quiliano), e reintroducendo i bandi per i buoni affitto che sono stati finanziati dallo Stato fino al 2022, e comunque mantenuti con costi a nostro carico per il 2023. Abbiamo sviluppato un rapporto serrato con l’Ambito socio-assistenziale di Vado Ligure per ottenere pari dignità e diritti a favore della comunità quilianese, e da alcuni mesi è stato reinternalizzato il servizio di assistenza domiciliare che può contare su un controllo continuo da parte delle nostre assistenti sociali. Inoltre abbiamo incrementato l’attività della Biblioteca civica con rassegne, eventi culturali e l’acquisto di centinaia di nuovi libri, avvalendoci dei rilevanti finanziamenti ottenuti dallo Stato.”

“Al momento del nostro insediamento – aggiungono Isetta e l’assessore all’urbanistica e turismo Cinzia Pennestri – la funzione gestionale del turismo risultata affidata ad un altro comune. Inoltre Quiliano non faceva neppure parte degli accordi intercomunali del circondario per la promozione del turismo sostenibile e dell’outdoor. Abbiamo creato l’ufficio turismo, effettuato una mappatura digitale dei sentieri, creato le nuove carte turistiche e realizzato i percorsi digitali: tutto questo lavoro è confluito nel nuovo portale turistico della Città di Quiliano e nell’inserimento dei sentieri di Quiliano nella REL, la rete escursionistica della Liguria. Siamo entrati nell’accordo di programma ‘Valbormida Outdoor’, facciamo ora parte della rete delle Valli del Bormida e dell’Erro, e siamo ormai inseriti in un vero e proprio circuito intercomunale che ci permetterà di estendere l’azione di promozione e sviluppo del territorio in un’ottica di rilancio e valorizzazione dell’entroterra, con riguardo ai sentieri escursionistici e all’outdoor. Non a caso la nuova variante parziale al PUC di modifica al piano turistico, che verrà sottoposta all’esame della commissione consiliare prima, e di seguito del consiglio comunale, rientra proprio nell’ambito di una progettualità di medio e lungo termine, volta a far cambiare pagina al percorso di programmazione di Quiliano, non più legato solo all’industria, bensì soprattutto alla promozione e crescita del territorio e delle sue tipicità. Abbiamo inoltre già pronto il progetto definitivo per i lavori di realizzazione della pista ciclabile, che è stato pure inserito nel programma degli interventi della Regione Liguria. Ora intendiamo lavorare per ottenere i relativi finanziamenti.”

“Un altro ambito di intervento – aggiunge Isetta – è stato rivolto alla creazione di iniziative volte alla promozione dei prodotti tipici. Abbiamo quindi rilanciato la De.Co. (Denominazione Comunale), creato un apposito registro comunale, e ottenendo il riconoscimento dei vari prodotti quilianesi da parte della Regione Liguria, grazie anche al CeRSAA di Albenga. Inoltre non è mancato il sostegno e la promozione dei vini di Quiliano, mediante l’adesione alla rete delle enoteche della Liguria, con il supporto di Vite in Riviera, e coinvolgendo le numerose attività locali collegate all’agricoltura e alla produzione alimentare. Un’azione, questa, che è stata premiata anche attraverso l’apertura di nuove attività di impresa del settore durante questi anni del nostro mandato.”

Nuovi interventi. Mentre sono in fase di conclusione i lavori di restauro di Villa Maria, e procedono speditamente quelli di messa in sicurezza antisismica della scuola primaria Don Peluffo, ci si prepara all’avvio delle opere relative alla scuola Peressi di Valleggia.

“Abbiamo programmato, esattamente come si è fatto per la scuola Don Peluffo – dicono isetta e Pirotto – il trasferimento temporaneo delle classi presso altri immobili scolastici. Attualmente gli alunni della scuola Don Peluffo stanno frequentando le lezioni presso il centro servizi di Piazza Costituzione e l’ex sede dei Club Sportivi Quilianesi, appositamente riqualificata. Per il trasferimento degli alunni della scuola primaria Peressi, previsto per l’anno scolastico 2024/2025, è prevista l’effettuazione di lavori di messa in sicurezza di alcuni locali dell’ex Società di Mutuo Soccorso Aurora, dove troveranno sede tre classi. Le altre classi verranno invece trasferite presso la scuola statale ‘Ai martiri della libertà’. In questo modo riusciamo a garantire la permanenza degli alunni di Quiliano presso strutture situate nella stessa località, come pure per quelli di Valleggia, evitando aggravi di trasporto alle famiglie. Inoltre è prevista una nuova serie di asfaltature in tutto il territorio cittadino per una spesa complessiva di 200mila euro.”

Acquisto della S.M.S. “Aurora”

“Si è trattato di un’operazione rivelatasi estremamente vantaggiosa per il bilancio comunale – dichiarano Isetta e Bruzzone – La spesa netta sostenuta ammonta ad effettive 178.975 euro. Questo è stato un vero e proprio affare, se si considerano i valori commerciali medi legati al mercato immobiliare esistente nel territorio di Valleggia, e di cui a beneficiare è la comunità di Quiliano. Questo immobile dovrà quindi mantenere una destinazione di interesse pubblico generale, a beneficio delle comunità di Quiliano e Valleggia.”

Gestione dei rifiuti

Dal 15 ottobre 2023, come già previsto prima del nostro insediamento, è subentrata al Comune come ente gestore del servizio rifiuti l’amministrazione provinciale di Savona, in qualità di autorità di ambito. Rimangono comunque immutate le condizioni contrattuali così come originariamente approvate dal precedente consiglio comunale in carica. “Naturalmente questa amministrazione – dichiarano Isetta e gli assessori Pennestri e Bruzzone – proseguirà da un lato nella sovraintendenza generale per lo svolgimento del servizio, e nel contempo nella fase di spesa e di recupero dei costi sostenuti attraverso l’emissione dei ruoli TARI. Anche quest’anno, quindi, va evidenziato che i costi tariffari non dipendono dalle scelte autonome dei Comuni, ma si basano sulle deliberazioni dell’autorità di vigilanza ARERA, e dalla disciplina legislativa che prevede la copertura del servizio pari al 100 per cento della spesa sostenuta.”

Un impegno che prosegue

“Sicuramente ci aspetta un primo semestre impegnativo di lavoro – conclude il sindaco Nicola Isetta -che andrà a completare tutti i vari interventi che avevamo programmato nel 2019. E siamo consapevoli che, rispetto all’inizio del nostro cammino, Quiliano è sicuramente cambiata, migliorata, cresciuta, proprio attraverso gli stimoli raccolti, e lo sviluppo complessivo che (nonostante le due alluvioni, l’emergenza pandemica e i conflitti bellici internazionali) sta permettendo di veicolare il nostro territorio verso una rinnovata visione di sostenibilità, crescita ambientale e progresso correlato ai valori della tutela dell’ambiente, e della riscoperta del nostro patrimonio in tutte le sue particolari bellezze e qualità.”