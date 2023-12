Qualità della vita, la provincia di Savona perde sei posizioni: si salva solo per “cultura e tempo libero”

Savona. Il savonese è al 59esimo posto (su 107) nella classifica relativa alla qualità della vita nelle province italiane. Lo certifica il Sole 24 ore con l’annuale report, il 34esimo, che vede per la prima volta quella di Udine in testa alla classifica generale, seguita da Bologna e da Trento.

Sei in totale gli indicatori presi in considerazione dal rapporto annuale: ricchezza e consumi, affari e lavoro, giustizia e sicurezza, demografia e società, ambiente e servizi, cultura e tempo libero.

La provincia di Savona, con un punteggio totale pari a 518,4, perde in tutto sei posizioni rispetto alla precedente graduatoria. Genova, invece, è precipitata a metà classifica, da 27esima a 47esima. Per il savonese una analisi, quindi, differente rispetto a quella che aveva stilato lo studio di Italia Oggi, che la vedeva in risalita.

La nostra provincia brilla solo per la cultura e il tempo libero, entrando nella top ten (n°6). Nell’ambito della valutazione complessiva di questo settore, Savona si conferma, ad esempio, provincia record per numero di ristoranti per abitante (7,2 ogni 1.000), ma perde quello relativo ai bar (ad appannaggio di Nuoro, 5,7 ogni 1,000).

Per quanto riguarda gli altri parametri: ricchezza e consumi, affari e lavoro, è rispettivamente al 62esimo e al 60esimo posto. In questo ambito di analisi, tuttavia, è quinta per la partecipazione alla formazione continua, ma è terzultima per l’indice di inflazione al 71,1%.

Ancora peggio, poi, per quanto riguarda demografia e società, 66esima posizione. Qui Savona è terzultima per indice di solitudine sociale (105°).

Sul fronte di ambiente e servizi si scende ancora, 77esimo posto.

E poi per giustizia e sicurezza crollo all’88esimo posto della classifica, nonostante sia in testa per il minor numero di quote di cause pendenti ultra triennali e terza per la durata media delle cause civili. A spingerla in fondo alla classifica altri criteri adottati nella ricerca, dai furti, ai delitti denunciati e altre tipologie di reato.

Altra graduatoria inserita è quella specifica sulla Qualità di Vita delle Donne, che prende in esame occupazione femminile, speranza di vita, ruoli nell’amministrazione, sport e sicurezza, con la provincia savonese appena sopra la meta classifica, 49esimo posto.