Pugilato, secondo incontro e seconda vittoria per la giovane Amelia Zamana

Savona. Seconda vittoria per la pugile 14enne Amelia Zamana, passata quest’anno al pugilato ed entrata nel team Dibari.

Dopo il successo ottenuto al suo esordio in quel di Torino, la giovane ha calato il bis a Spezia primeggiando contro un’atleta quotata con notevole esperienza: una vittoria che fa ben pensare al futuro pugilistico della ragazza.

“Ci godiamo le festività natalizie con questa vittoria prima dei campionati, dove sicuramente Amelia dirà la sua – dichiara il tecnico federale Lorenzo Dibari – La ragazza è dotata pugilisticamente, ha iniziato da bambina praticando kick boxing, subito ha espresso intelligenza tattica e intuito tecnico. È poi passata al pugilato con il notevole lavoro svolto dal maestro Zamana, padre di Amelia. Siamo sulla stessa sintonia per la sua crescita sportiva”.

Il maestro Dibari poi ricorda: “Il prossimo 3 marzo, al Casinò di Sanremo, è in programma un grande evento del Kombat Tour, di cui la mia società è tra gli organizzatori, in questa edizione esordiranno altri pugili nel mio team. Si prevedono 60 match di sport da ring al pomeriggio, la manifestazione si chiuderà poi con i professionisti e con il pugilato Federale nel serale, circa 12 i match che andranno in scena”.