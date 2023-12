Millesimo. Valbormida e Valle Erro fanno rete per promuovere il turismo nell’entroterra savonese. È stato firmato ieri sera il protocollo d’intesa che prevede la collaborazione tra 24 comuni del territorio. L’intento è quello di puntare sull’outdoor, potenziando e valorizzando la rete sentieristica e creando un brand territoriale.

Capofila del progetto è il Comune di Millesimo, a cui si aggiungono Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Roccavignale, Sassello e Urbe.

“Mesi fa abbiamo presentato la nostra idea in Regione ed è stata apprezzata, abbiamo quindi creato un gruppo di lavoro che ha visto come capofila oltre Millesimo, anche Calizzano, Cairo Montenotte e Sassello – racconta Aldo Picalli, sindaco di Millesimo – Ci siamo poi affidati a dei professionisti per redigere il progetto, la cui fase preliminare è stata finanziata dal Bacino Imbrifero Montano (BIM), cui fanno parte 23 dei comuni coinvolti, si è aggiunto poi anche Massimino. Ora siamo giunti al termine della fase preliminare e attendiamo, ci auguriamo ad inizio 2024, il finanziamento regionale per concretizzare il progetto”.

Inizialmente il consorzio BIM ha messo a disposizioni 10mila euro, e successivamente altri 4mila per finanziare il bando per la creazione del Brand Turistico Territoriale delle Valli del Bormida e dell’Erro. Diversi gli elaborati arrivati da tutta Italia che sono stati valutati dalla commissione di gara, la cui scelta è ricaduta sulla proposta dello Studio Grafico di Erica Guerrieri di Pinerolo. Il logo vincitore è composto da tre linee curve, una verde e due blu, che rappresentano le valli e i torrenti del territorio, unite al payoff: “Onde di emozioni”, una frase corta e concisa sia in italiano che in inglese (“Wave of emotion”) adatta a rinforzare i valori dell’offerta.

La firma del protocollo d’intesa rappresenta l’ultimo passo della fase preliminare del progetto, che attende i finanziamenti di Regione Liguria per diventare esecutivo. “Serviranno circa un milione di euro che verranno utilizzati per migliorare e potenziare 200 chilometri di sentieri – spiega Cristina Lagorio, presidente del BIM e vicesindaco di Pallare -. L’itinerario non ha né un inizio né una fine, ma è un circuito a forma di infinito che collega tutti i vari comuni. Per potenziarlo serviranno l’installazione della segnaletica e di infrastrutture come aree attrezzate, colonnine per le e-bike, aree di sosta per i camper. Insomma tutto quello che serve per offrire al turista il necessario per godere del nostro territorio che è poco conosciuto, ma ha grandi potenzialità. Ovviamente bisognerà investire anche nella pubblicità e nella comunicazione”.

Turismo, a Millesimo la firma del protocollo d’intesa tra i Comuni della Valbormida e della Valle Erro

“Regione Liguria e il mio assessorato al Marketing e alla Promozione Territoriale – dice il vice presidente Alessandro Piana – vede con soddisfazione la nascita di un protocollo di intesa per la collaborazione nella progettazione di azioni comuni ai territori delle Valli del Bormida e dell’Erro e ringrazio dunque il sindaco di Millesimo che ci ospita, Aldo Picalli, così come tutti i sindaci del comprensorio. Un modo concreto di rivitalizzare i territori a partire dalle identità e dalle tradizioni, valorizzando il patrimonio storico e ambientale. Ecco perché è importante fare rete, connotando questo insieme con un marchio che ne favorisce la riconoscibilità e l’attrattività turistica. Un brand realizzato con un concorso che ha visto vincitore lo Studio Grafico di Erica Guerrieri di Pinerolo. Racchiusi in questo logo i principali tratti peculiari dei percorsi del territorio che si allacciano ad altri giù consolidati dalla Riviera Ligure alle Valli Piemontesi con il continuo supporto della Regione”.

Presente alla presentazione del progetto anche il consigliere regionale Stefano Mai: “Avete fatto un lavoro eccezionale – dice rivolgendosi ai sindaci valbormidesi e al BIM – ma voglio ringraziare anche il vice presidente Piana che ha deciso di metterci la faccia per un progetto corposo, non solo dal punto di vista del lavoro ma anche a livello economico. State conducendo in porto questa nave, un’impresa importante per il nostro territorio. Sarete un grande esempio non solo in Liguria, perché credo che questo progetto abbia una valenza che va anche oltre confine”.