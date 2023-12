Promozione, si chiude il girone di andata: il LIVE di Camporosso-Carcarese

CAMPOROSSO – CARCARESE 0-0

46’ Corner di Della Rossa dalla sinistra, Saviozzi in tuffo colpisce di testa: palla sul palo esterno e l’arbitro fischia la fine del primo tempo

43’ Saviozzi ci prova dalla distanza, Frenna manda in angolo con i pugni

36’ DELFINO PARA IL RIGORE: Zito batte centrale e il portiere valbormidese intercetta, sulla respinta Lodovici non riesce ad essere incisivo

35’ RIGORE PER IL CAMPOROSSO! Fallo di Nonnis su Crudo

26’ Dal limite calcia Crudo, Delfino con i pugni devia in area, la palla ribalza su Calcopietro che non riesce a mandare in rete

24’ Lancio di Nonnis per Saviozzi che in area lascia partire il diagonale: la conclusione è tesa ma poco angolata, si spegne sul fondo

23’ Proteste della Carcarese per un rigore: Giovinazzo interviene su Brovida che cade in area, per l’arbitro il difensore locale ha preso la palla

18’ Corner per la Carcarese: Fabio Moretti batte corto per Saviozzi che in area controlla e carica il mancino, Frenna si oppone

15’ Proteste del Camporosso per un fallo in area di Croce su Calcopietro, l’arbitro invita a continuare

13’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese conquistata da Brovida: a battere va Della Rossa, Frenna smanaccia e manda in angolo

8’ Grande pericolo per il Camporosso: cross dalla destra di Mombelloni per Saviozzi che, al centro dell’area, colpisce di testa, la palla si stampa sul palo e poi rimbalza sulla schiena del portiere, prima che la difesa allontani

2’ Punizione dal limite per il Camporosso, Crudo la tocca per Demme che calcia: Delfino allontana con i pugni

Si parte alle 15:01

Camporosso. “Abbiamo subito voglia di rialzare la testa e prenderci i tre punti”. Ha pensato subito alla trasferta di oggi con il Camporosso mister Alessio Ponte al termine dello scorso turno che ha visto la Carcarese uscire sconfitta con la Praese, nonostante una buona prestazione.

Sesto passo falso in campionato per i biancorossi che, dopo un inizio di stagione turbolento, stanno cercando di trovare la loro dimensione, pur non essendo la sorte, in questo momento, dalla loro parte. Ma oggi cercheranno di sconfiggere anche la sfortuna per chiudere con il sorriso il 2023 e questo girone di andata sotto le aspettative.

Attualmente, infatti, la Carcarese si trova all’undicesimo posto in classifica a quota 16 punti, gli stessi del New Bragno e deve cercare di allontanarsi il più possibile dalla zona playout, dove si trova anche il Camporosso.

Nove fin qui i punti conquistati dalla squadra di Luci (l’ultimo è arrivato lo scorso turno grazie al pari esterno con il Pra), due in più solo di Campese e Quiliano&Valleggia che occupano gli ultimi posti della graduatoria. Una vittoria oggi darebbe quindi un po’ di respiro alla squadra in vista del 2024, quando la lotta salvezza entrerà nel vivo. Anche perchè il Camporosso manca alla vittoria dal 29 ottobre, quando con il San Cipriano conquistò l’unico successo fin qui del campionato.

FORMAZIONI

CAMPOROSSO: Frenna, Giovinazzo, Demme, Serra, Manone, Monteleone, Calvini, Crudo, Calcopietro, Zito, Lodovici. A disp.: Bruni, Pratico, Piana, Tofanica, Manago, Panigada, Alemanno, Fazzari, Scarfò. All. Carmelo Luci

CARCARESE: Delfino, Bonifacino, Mombelloni, Moretti L., Croce, Nonnis, Brovida, Moretti F., Briano, Della Rossa, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Bianchi, Bertoni, Manfredi, Diamanti, Dematteis, Zizzini, Canaparo, Brignone. All. Alessio Ponte

ARBITRO: Andrea Martino di Savona

ASSISTENTI: Lorenzo Trucco e Fabio Fioriello di Imperia