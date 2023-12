Promozione. San Francesco Loano vs Sestrese LIVE: prima contro seconda allo Stadio “Ellena”

SAN FRANCESCO LOANO 0 vs SESTRESE 1 (33′ Camera)

Inizia la ripresa, ma prima un cambio nella San Francesco Loano: dentro Staltari al posto di Taku.

Secondo Tempo

45+4′ Finisce un bellissimo primo tempo allo Stadio “Ellena”. Sestrese avanti con Camera, ma tutto è ancora aperto.

45+2′ Ammonito anche Bonifazio per proteste. Nella ripresa c’è il pericolo che qualcuno debba lasciare il campo anzitempo.

44′ Giallo anche per Palmisano, intervento in ritardo su Auteri. Ora punizione da zona decisamente interessante per la San Francesco Loano. Il destro del 10 si stampa, però, sulla barriera e non ne è contento Cattardico.

42′ Vicino al pareggio Totaro! Il 7 dei rossoblù si gira in un fazzoletto dentro l’area e riesce a calciare verso la porta, ma il suo destro viene deviato e diventa facile la presa per il portiere avversario. Qualche protesta, però, da parte dei padroni di casa per un possibile tocco con il braccio al mepomento della deviazione.

37′ Intervento ruvido su Auteri da parte dell’autore del gol, Camera, che viene ammonito. Adesso la San Francesco ha bisogno, ancora di più, del suo capitano per fare male.

34′ Ammonito Calcagno e proteste all’indirizzo dell’arbitro da parte di Auteri e Cattardico. Finale di primo tempo infiammato all’Ellena.

33′ Vantaggio della Sestrese! Discesa sulla destra da parte di Lanza che deposita il pallone al centro dell’area dove, puntuale, si trova Camera che spedisce in rete.

30′ Ci prova Auteri dalla distanza con un tiro potente che finisce fuori. Però ogni volta che il 10 della Loanesi tocca il pallone ci sono i presupposti per un pericolo.

27′ Tenta il supergol Sighieri che cerca con un destro a giro di sorprendere Gallo, ma la conclusione finisce sopra la traversa.

23′ Nel frattempo il Quiliano & Valleggia sta vincendo contro il Celle Varazze. Risultato che sorride, dunque, a San Francesco e Sestrese.

21′ Prima ammonizione anche per gli ospiti, punito l’intervento in zona laterale commesso da Sighieri su Basso.

18′ Risponde con un’occasione d’oro la Sestrese: cross rasoterra a tagliare l’area di rigore, servito Lanza che però, seppur da solo, arriva senza coordinazione al tiro e calcia alto.

14′ Enorme chance per i padroni di casa! Sestrese sbilanciata e Totaro si inserisce tra i difensori avversari, ma il suo tiro è centrale e viene respinto da Cannavò. Limpida opportunità per il vantaggio rossoblù.

10′ Da segnalare anche la difficoltà di giocare in maniera pulita e con il pallone rasoterra, il terreno è in cattive condizioni. Intanto cartellino giallo per Buonocore.

7′ La zona centrale del campo teatro già di diversi contrasti in questo avvio di gara. Come capita spesso qui all’Ellena, i duelli saranno fondamentali per vincere la partita.

1′ Subito propositiva la Sestrese con il cross dalla sinistra di Camera e la girata da parte di Chiarabini che termina di poco a lato.

Nebbia di fumogeni che invade il campo e fischio d’inizio ritardato di qualche minuto. Ora però si può partire, via alle ostilità.

Primo Tempo

Le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Calcagno, 3 Taku, 4 Alberto, 5 Balla, 6 Basso, 7 Totaro, 8 Buonocore, 9 Rocca, 10 Auteri, 11 Bonifazio. A disposizione di mister Cattardico: 12 Barelli, 13 Angelico, 14 D’Aprile, 15 Staltari, 16 Ciravegna, 17 Kuzorle, 18 Halaj, 19 D’Aiuto, 20 Di Lorenzo.

Sestrese: 1 Cannavò, 2 Camera, 3 Palmisano, 4 Merialdo, 5 Ravera, 6 Ungaro, 7 Lanza, 8 Zanoli, 9 Balestrino, 10 Sighieri, 11 Chiarabini. A disposizione di mister Valmati: 12 Parise, 13 Puppo, 14 Zanetti, 15 Bazzurro, 16 Castelli, 17 Tecchiati, 18 Delgado, 19 Cavallone, 20 Pische.

L’arbitro è Giacomo Fraticelli della sezione di Genova, mentre il ruolo di assistente spetta a Lorenzo Trucco (Imperia) e Jetmir Hasa (Albenga).

Loano. Finalmente è il giorno del big match: nella cornice del “Giorgio Ellena” si sfidano prima e seconda della classe. Una sfida che, raggiunta ormai la metà del campionato, può permettere alla San Francesco Loano di fuggire con almeno otto punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Un bottino, quello ottenuto in questa prima parte di stagione, che probabilmente basterebbe già per raggiungere la salvezza, obiettivo dichiarato a inizio stagione. Ma a questo punto è chiaro che la squadra allenata da Cristian Cattardico punti molto in alto e oggi vuole fare 14 su 14 nella statistica dei risultati utili di questo campionato.

Un’occasione da non perdere, però, quella che ha a disposizione la Sestrese di mister Enrico Valmati, attualmente a sei lunghezze di distanza dai rossoblù. Vincendo il club genovese potrebbe dimezzare il gap e lasciare più che aperti i giochi di classifica. E poi non sarebbe da escludere un contraccolpo psicologico, in caso di sconfitta, per la San Francesco Loano. In ogni caso gli ingredienti per assistere a una grande partita ci sono tutti: prima contro seconda, miglior attacco contro miglior difesa.