Si torna in pari

Promozione. Pareggio a reti bianche tra Campese e Ceriale, il San Cipriano conclude 2-0 la sfida al Quiliano&Valleggia

Il match rinviato per neve allo stadio Oliveri non si sblocca. Mentre i 20 minuti tra genovesi e savonesi, dopo l'infortunio dell'arbitro nella scorsa partita, non cambiano il parziale