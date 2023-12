Promozione. Finale vs San Francesco Loano LIVE: ripresa rossoblù o sgambetto giallorossoblù?

FINALE 0 vs SAN FRANCESCO LOANO 3 (16′, 39′ Auteri, 32′ Totaro)



39′ Ancora Auteri! Nell’uno contro uno il numero 10 è letale: pallonetto che supera Mondino in uscita, è tris della San Francesco Loano.

35′ Di testa Caligaris su un cross dalla sinistra: palla fuori, prova a reagiore il Finale.

32′ Totaro colpisce in questo momento! Palla persa dai locali che ha favorito i rossoblù che poi lanciano in porta il numero 7. Biolzi chiede un fallo ma Magaglio non è d’accordo.

30′ Alla mezzora permane sempre lo stesso equilibrio. Nonostante lo svantaggio, il Finale continua a giocare senza paura. La qualità dei loanesi è indubbia: possono colpire in ogni momento.

27′ Dopo l’ingresso in campo di D’Aprile dopo una botta subita in campo, rientra anche Simigliani che aveva subito un duro colpo alla testa che lo aveva fatto sanguinare.

25′ Balla impatta di testa da una palla inattiva battuta molto bene: di poco a lato, occasione per il raddoppio.

19′ Gallo! Risposta di piede su Renda bravo a farsi trovare nello spazio ed andare alla conclusione: il portiere si è superato!

19′ Loanesi ancora in avanti con Totaro che ci riprova da fuori: sfera a lato, Finale sorpreso dopo un ottimo avvio.

16′ Auteri! Che gol del numero 10! Tiro dal limite dell’area che supera Mondino con una traiettoria a parabola, praticamente un gioiello. 1-0 rossoblù.

16′ Esposito prova la conclusione su punizione dai 25 metri: pallone a lato.

14′ Biolzi e Cattardico entrambi soddisfatti dall’approccio alla gara. Come dargli torto.

10′ Quanta intensità in questi primi dieci minuti di gioco. I padroni di casa e i locali se la stanno giocando a viso aperto, azioni su azioni con un pressing continuo ed efficace.

5′ Avvio di gara estremamente piacevole al Borel. Entrambe le squadre muovono la sfera velocemente per cercare il gol. I loanesi, per via del tiro dagli undici metri, lo hanno sfiorato ma l’estremo difensore finalese è stato molto bravo.

3′ Rigore San Francesco! Chiarlone stende Auteri e per l’arbitro non ci sono dubbi. Parte Totaro..Mondino para! Grande intervento in tuffo, si rimane sullo 0-0.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Finale: 1 Mondino, 2 Caligaris, 3 Zeggio, 4 Pastorino, 5 Arzarello, 6 Chiarlone, 7 Dagnino, 8 Esposito, 9 Simigliani, 10 Renda, 11 Belvedere. A disposizione di mister Biolzi: 12 Martinetti, 13 Ottina, 14 Costantino, 15 Kacellari, 16 Scalia, 17 Cafarotti, 18 Trevisano, 19 Aroca, 20 Brollo.

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 D’Aprile, 3 Taku, 4 Alberto, 5 Balla, 6 Ponzo, 7 Totaro, 8 Calcagno, 9 Halaj, 10 Auteri, 11 Bonifazio. A disposizione di mister Cattardico: 12 Barelli, 13 Angelico, 14 D’Aiuto, 15 Staltari, 16 Kuzorle, 17 Ciravegna, 18 Di Lorenzo, 19 Rocca.

Arbitra l’imperiese Luca Magaglio, coadiuvato da Araldo e Bondi di Genova.

Finale Ligure. Buon pomeriggio a tutto dallo stadio Felice Borel. San Francesco Loano ospite del Finale per dare un’immediata svolta dopo la prima casalinga di domenica scorsa contro la Sestrese. Una corsa al vertice che si fa sempre più interessante. I verdestellati, il Celle Varazze e il Pontelungo sono tutti nel giro di cinque punti. La capolista è ancora la squadra di Cattardico che si è dimostrata solida, tecnica e caparbia.

Dall’altra parte i giallorossoblù di Andrea Biolzi, che ha iniziato la sua avventura finalese con un pareggio a Ventimiglia. Col sorriso, il tecnico aveva dichiarato che in due partite si “sarebbe accontentato di sei punti” per poter risalire la china da una situazione di classifica al di sotto delle aspettative. Ma contro i frontalieri è sempre difficile fare risultato, soprattutto in trasferta. Oggi un altro impegno ostico ma che mette parecchia curiosità: riuscirà il Finale a fare lo sgambetto ai Loanesi, o saranno i rossoblù a rimanere in piedi per continuare a correre in vetta?