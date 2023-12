Promozione. Secco mette nel “Sacco” il Bragno: 3-1 per il Ceriale

CERIALE 3 (8′, 57′ Secco, 61′ Sacco) vs NEW BRAGNO 1 (48′ Di Martino)



95′ Finisce qui! Il Ceriale vince 3-1 contro il Bragno e avanza in classifica.

90’+1′ Ammonito Secco.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

86′ Piu ancora a divorarsi il gol del K.O! Leonaro Carastro serve un gran pallone al numero 10 che inspiegabilmente sbaglia e manda fuori.

85′ Piotto per Sacco: ultimo cambio per Brignoli.

83′ Piu servito all’interno dell’area, prova la conclusione: pallone fuori di niente! Occasione sprecata dai biancoblù.

80′ Ballone entra troppo vistosamente sull’avversario e si becca il cartellino giallo. Il centrocampista non riesce però a continuare: al suo posto entra Giordano.

77′ Jonavov si accentra e calcia in porta: pallone alto sopra la traversa. Manca poco alla fine, il Ceriale deve rimanere compatto in tutti i reparti per portare a casa una vittoria importante per la classifica.

71′ Ammonito Osinaga per perdita di tempo alla battuta della bandierina.

70′ Di Noto interviene fallosamente secondo l’arbitro su Piu. Ammonito il numero 14 ma anche Adami che ha protestato dalla panchina.

68′ Bragno che prova a riaprire l’incontro dopo essere andato addiritura sotto di due reti in cinque minuti. Adami sconsolato in panchina.

62′ Brignoli rileva Condorelli: esordio anche per Luigi Carastro.

61′ Sacco fa 3-1! Pallonetto perfetto che si insacca in rete. Adami intanto fa due cambi: Laudando esce per Monni, Marini per Gamba.

60′ Bravissimo Rizzo a parare di piede la conclusione rasoterra di Piu lanciato a rete. Ceriale

57′ Ancora Secco! 2-1 Ceriale! Il numero 8 si trova pronto a insaccare in rete sulla doppia respinta dell’estremo difensore ospite. Esultanza di tutta la squadra

55′ Ammonito Condorelli per un fallo a centrocampo. Intanto il Ceriale effettua i primi due cambi: fuori Sardo e Burdisso per Osinaga e Leonardo Carastro.

48′ Pareggio del Bragno con Di Martino! Conclusione molto simile a quella di Secco, il numero 10 ha trovato spazio per calciare. 1-1 al Merlo.

Fuori Osman e Pizzolato per Di Noto e Rizzo nel Bragno. Si riparte al Merlo.

Secondo tempo

46′ Luppi strepitoso su Di Martino! Ancora da fuori il tentativo del numero 10: il portiere è un gatto. Sulla ripartenza del corner arriva la parata di Rizzo sul colpo di testa di Burdisso. Poi l’arbitro fischia due volte: 1-0 biancoblù nei primi 45 minuti.

45′ Un minuto di recupero.

41′ Di Martino ci riprova da fuori: pallone alto ma era una buona idea! Adami però appare abbastanza deluso dall’approccio di gara dei suoi giocatori.

38′ Gran palla di Gibilaro diretta Piu all’interno dell’area: l’attaccante colpisce al volo ma la conclusione finisce fuori. Mani tra i capelli per l’ex Cairese.

33′ Bel recupero di Corciulo su Jovanov lanciato a rete. Il Bragno cerca di sbloccarsi in qualche modo, ma il Ceriale è ordinato.

31′ Ancora Sacco vicinissimo al gol, stavolta il cross basso arriva da Secco. Gioca bene la squadra di casa.

29′ Amud spinge Sacco in corsa. Non una spinta intensa ma un gesto plateale: giallo per lui.

27′ Occasione Ceriale! Pallone messo in mezzo da Piu e Sacco in spaccata non riesce a infilare in rete.

26′ Contrasto tra Gibilaro e Marini che l’arbitro giudica regolare. Si surriscaldano i nervi al Merlo.

23′ Laudando era davanti al portiere ma l’arbitro segnala un fallo precedente. Qualche protesta tra i valbormidesi.

22′ Pizzolato non calcia a tu per tu con Luppi! Svirgolata dopo lo scatto in posizione regolare sulla sinistra: ghiotta occasione per il Bragno.

21′ Brignoli chiede alla squadra di giocare con calma, sviluppando trame di gioco rasoterra sfruttando l’ampiezza.

17′ Di Martino su punizione: sfera a lato non di tantissimo. Comincia a farsi vedere di più la formazione valbormidese.

13′ Adami osserva dalla partita con un Ceriale più attivo in questo primo quarto d’ora. Il Bragno deve alzarsi di più, a chiederlo è proprio lo stesso tecnico.

8′ Secco! Il vantaggio del Ceriale! Bella conclusione del centrocampista biancoblù che mette in porta la sfera con un preciso rasoterra. Passano i ragazzi di Brignoli.

6′ Di Martino salva sulla linea la conclusione di Burdisso diretta in porta. Si arrabbia Adami che voleva più attenzione nella marcatura sul corner.

3′ Cross dalla destra di Gibilaro che va verso Burdisso: il numero 9 di testa colpisce bene ma la palla finisce fuori.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Ceriale: 1 Luppi, 2 Gibilaro, 3 Sardo, 4 Ballone, 5 Corciulo, 6 Farinazzo, 7 Condorelli, 8 Secco, 9 Burdisso, 10 Piu, 11 Sacco. A disposizione di mister Brignoli ci sono: 12 Vinci A, 13 Giordano, 14 Vinci S, 15 Piotto, 16 Osinaga, 17 Carastro Luigi, 18 Giguet, 19 Carastro Leonardo, 20 Beluffi.

Bragno: 1 Rizzo 2 Osman, 3 Negro, 4 Risso, 5 Puglia, 6 Amud, 7 Pizzolato, 8 Marini, 9 Jovanov, 10 Di Martino, 11 Laudando. A disposizione di mister Adami ci sono: 13 Cirio, 14 Di Noto, 15 Chekez, 16 Monni, 17 Bovio, 18 Gamba, 19 Rizzo, 20 Bignoli, 21 Binello.

Terna tutta genovese oggi al Merlo. Dirige Pettirossi, coadiuvato da Biase e Bondi.

Ceriale. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Merlo. Le squadre di Brignoli e Adami si sfidano alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza ma anche, magari, per provare a lanciarsi in ottica quinto posto. Un campionato finora molto equilbrato, con tante squadre in pochi punti: oggi un’occasione per entrambe le squadre per avanzare in classifica.