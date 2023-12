Processo ponte Morandi, via ai testi delle difese dei 58 imputati: sono oltre 350

Genova. Dopo una breve sospensione lunedì ricomincia il processo per il crollo del ponte Morandi. Dopo gli oltre 750 testimoni dell’accusa e gli esami degli imputati che hanno deciso di sottoporsi a interrogatorio, da lunedì cominceranno a sfilare i testi portati dai difensori degli imputati.

E i tempi del processo si fanno al momento molto incerti. In teoria i testi indicati dai difensori e non in comune con quelli della Procura (che quindi sono stati già sentiti) sono 380. A una ventina gli avvocati hanno già rinunciato, ma circa eventuali altre rinunce si potrà sapere qualcosa solo di settimana in settimana.

Lunedì arriveranno i primi cinque testimoni a difesa, indicati dagli imputati Massimo Meliani e Paolo Nebbia. sul tema delle sorveglianza. In tutto sul tema della sorveglianza dei viadotto Polcevera saranno portati una quarantina di testi Facendo un rapido calcolo di cinque testimoni a udienza per tre udienze a settimana, se i testi indicati resteranno oltre 350 e sentendone circa 15 a settimana, ci vorrebbero circa 6 mesi per sentirli tutti.

In più c’è un’incognita che potrebbe incidere parecchio sui tempi processuali. Essendo questi testi ‘citati’ dai difensori tramite raccomandata non sarà automatico che a ogni udienza tutti si presentino, così come è avvenuto con i testi della Procura – chiamati direttamente dalla guardia di finanza – e ci sarà quindi il rischio di udienze ‘buco’ o dove magari si presenterà un solo teste.

Il tribunale, ha concesso una sospensione di dieci giorni proprio per consentire agli avvocati di organizzare le citazioni dei loro testi e loro hanno garantito il massimo impegno, ma il risultato lo si vedrà solo nelle prossime settimane.

Poi sarà la volta del nuovo ‘giro’ di audizioni dei periti insieme ai consulenti tecnici delle difese. E anche questa sarà una fase che potrebbe durare a lungo. Infine, quasi tutti gli imputati che hanno scelto di non farsi interrogare sembra deciso a voler fare dichiarazioni spontanee. L’unico finora che lo ha fatto è Gabriele Camomilla, e per ascoltarlo è servita un’intera udienza.

Insomma, per arrivare alla sentenza del crollo che ha provocato 43 vittime ci vorrà almeno un altro anno di processo, con l’incognita prescrizione per alcuni reati, quelli meno gravi e commessi più indietro nel tempo.