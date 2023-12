Prima Categoria. Si accende con Tabacco e Valle il mercato dell’Altarese

Altare. E’ tempo di operazioni natalizie anche in casa Altarese, e che operazioni. La squadra di mister Sportelli si è assicurata le prestazioni di Pietro Tabacco e Pietro Valle, entrambi arrivano dal Celle Varazze e sono pronti per cominciare al meglio con la loro nuova squadra. Il primo rinforzerà il centrocampo, mentre il secondo andrà ad inserirsi nel reparto arretrato, in difesa.

Ecco il comunicato del club giallorosso:

“La Società Altarese da il benvenuto a due promettenti giovani classe 2004. Pietro Tabacco ( figlio d’arte, suo padre Mauro è stato un grande trequartista negli anni 90 e 00) e Pietro Valle. Tutti e due provenienti dal Celle Varazze, che si ringrazia per la fattiva collaborazione nelle persone di Umberto Barletta e Lele Cola. Benvenuti ragazzi!”