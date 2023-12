Prima Categoria, Multedo. Bazzigalupi: “Decisioni tutte contro di noi, diatriba savonesi/genovesi fa male ad arbitri. Non vorrei avesse ragione il Masone”

Borgio Verezzi. Un Alex Bazzigalupi senza troppi giri di parole dopo la sconfitta contro i rossoblù. Una sfida che lo stesso tecnico ha definito molto combattuta, volendosi poi complimentare con i borgesi. I genovesi arrivavano con ben 14 defezioni, ma il punto d’analisi si sposta tutto sulla direzione arbitrale.

“Non vorrei che avesse ragione il presidente del Masone – dichiara Bazzigalupi -. Oggi c’è stato un arbitraggio veramente inconsueto. Non voglio discutere la buona fede del direttore, che anzi ringrazio ancora per averci fatto giocare, però il problema è che ogni errore era a discapito del Multedo. Dopo trenta secondi un gol in fuorigioco di tre metri, la nostra espulsione una roba che non si può vedere. Questa diatriba tra genovesi e savonesi ha sicuramente influito sulla serenità degli arbitri“. Il Masone aveva puntato il dito contro gli arbitraggi delle partite contro Città di Savona e Old Boys Rensen, oltre che sul match tra Olimpic e Città di Savona. Per il mister del Multedo, comunque, è ora di mettere un punto sulla discussione: “Gli arbitri non vengono al campo lucidi perché li vedo proprio in difficoltà. Oggi la situazione è stata lampante e a me dà fastidio perché il Borgio Verezzi avrebbe vinto comunque. Però una partita così ‘pilotata‘ da questa diatriba non va bene. Questa storia deve finire perché altrimenti, come ha detto giustamente il presidente del Masone, ce ne staremo a Genova. Ci stiamo bene e ora ci faremo 8 km di coda per tornarci”.