Prima Categoria, Mario Cella è il nuovo mister della Priamar Liguria

La Priamar Liguria ha scelto la soluzione interna per sostituire mister Francesco Travi. Il club rossoblù ha deciso di puntare su mister Mario Cella.

L’allenatore, che ha iniziato la stagione con la formazione “b” dei rossoblù, avrà l’arduo compito di provare a salvare una squadra che al momento si trova all’ultimo posto in classifica.

C’è un mese di tempo per cercare di dare nuova linfa a una formazione che ha vinto solo una partita in tutto il girone di andata. La distanza dai playout non è siderale e una maggiore continuità di risultati potrebbe consentire di raggiungere l’obiettivo.