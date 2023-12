Prima Categoria. È un Millesimo “grandi firme”: ecco Simone Guarco

Che il Millesimo abbia la forza per investire pesantemente sul mercato non è ormai un mistero. Ma il club giallorosso dopo un’ottima campagna acquisti estiva sta realizzando colpi importantissimi anche in questa finiestra invernale.

Dopo un top della categoria come il centrocampista Greco dalla Spotornese, ecco ora un giocatore di due categorie superiori approdare alla corte di mister Fabio Macchia. Si tratta del centrocampista classe 1993 Simone Guarco, nelle ultime stagioni tra le fila della Voltrese in Eccellenza e con un curriculum sintetizzato nel comunicato stampa di tutto rispetto.

La nota del club

L’Asd Millesimo Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di Simone Guarco, importante giocatore arrivato dal campionato di eccellenza dove militava con la maglia della Voltrese. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, per il classe ‘93 una carriera ad alti livelli tra serie C, serie D ed eccellenza, con le maglie tra le altre di Mantova, San Marino, Savona, Vado e Imperia. Un caloroso benvenuto in giallorosso a Simone!

