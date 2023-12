Prima Categoria, colpo grosso Vadese. Saltarelli: “Il nostro campionato inizia oggi, disputata una grande partita”

Albissola Marina. Oggi pomeriggio Città di Savona e Vadese hanno concluso il proprio percorso nel girone d’andata del girone “B” del campionato di Prima Categoria. Nel match odierno, gli azzurrogranata allenati da Fabrizio Monte si sono imposti nei confronti degli avversari con il risultato di 0-1.

Al termine della sfida il direttore generale Tony Saltarelli è intervenuto per analizzare la prima parte di stagione vissuta dal sodalizio del presidente Brunasso: “Sono cinque/sei partite che con il lavoro di mister Monte stiamo facendo tantissimo. Abbiamo recuperato qualche giocatore infortunato e sono scesi in campo i nuovi acquisti, finalmente oggi eravamo in 20 con quattro ragazzi in tribuna. Prima del match avevo detto al mister che il nostro campionato sarebbe cominciato oggi, ero sicuro che avremmo disputato una grandissima partita. Credo che la vittoria sia stata meritata sia per come abbiamo tenuto il campo che per le occasioni create contro una squadra forte come il Città di Savona”.

In seguito l’intervistato ha volto il suo sguardo verso il futuro: “Siamo contenti per il lavoro che stiamo facendo e per i nostri progetti futuri. Dal girone di ritorno vogliamo dire la nostra come abbiamo sempre fatto, questa partita direi che è il miglior messaggio. Ci godiamo un buon Natale e un buon Capodanno”.

Infine Saltarelli ha elogiato il lavoro di Fabrizio Monte svelando inoltre la volontà della società di rinforzarsi con un ulteriore innesto: “La nostra panchina quando ho scelto di fare un passo indietro è stata affidata al migliore possibile, ero sicuro che il lavoro avrebbe pagato. Monte è un ragazzo voglioso e ha voglia di fare imparare gli altri. Dal mercato potrebbe arrivare ancora un rinforzo, ma non dico dove”.