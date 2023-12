Prima Categoria, il Città di Savona conserva punteggio e primato: al Faraggiana è 0-0 contro l’Albissole

Risultato: Città di Savona 0-0 Albissole

Termina cosí con un pareggio a reti bianche (0-0) la super sfida del programma domenicale del girone ‘B’ del campionato di Prima Categoria.

Al 92’ Palumbo in girata sfiora ancora l’eurogol, ma la sua conclusione termina fuori misura: che ingresso quello del classe 2005!

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’89’ Bruzzone rileva Diana, Sarpero prova a vincerla giocandosi un’ultima carta.

All’87’ Doci tutto solo dal limite dell’area cerca la porta con una conclusione violentissima, ma anche il suo tiro termina per un soffio a lato: che brivido per l’Albissole! È un ottimo Città di Savona in questo finale di gara.

All’83’ Rapetti con un siluro sfiora la rete del vantaggio, ma anche il suo tentativo non trova l’esito sperato.

All’80’ Palumbo in girata sfiora la rete che avrebbe fatto esplodere il pubblico di fede biancoblú: il pallone sfiora il palo e termina sul fondo, brivido per l’Albissole!

Al 79’ un brutto pallone perso da Fonjock scatena la ripartenza di Diroccia e compagni scatenata da Rapetti, ma Pasquino con un’evidente trattenuta lo ferma venendo ammonito.

Al 72’ il Città di Savona risponde sostituendo Ferrara per favorire l’ingresso in campo di Palumbo. Dentro Rebagliati al posto di Galiano invece tra le file dell’Albissole.

Al 71’ Crovella rivela Incorvaia: Sarpero opta per inserire forze fresche sulle fasce.

Al 67’ l’Albissole sfiora ancora una volta il gol del vantaggio: il pallone però non sembra volerne sapere di entrare.

Al 63’ Ferrara cerca di sorprendere Negro calciando direttamente una punizione da buona posizione, ma il suo tentativo termina alto.

Al 60’ Romano lascia il campo per favorire l’ingresso di Doci: prima sostituzione anche in casa Città di Savona.

Al 52’ Iadanza rileva Avanzi: mister Sarpero opta per rinnovare la fantasia tra le linee.

Al 50’ i Ceramisti spaventano ancora gli avversari con trame di gioco travolgenti: Città di Savona in difficoltà.

Al 48’ pronti, via e l’Albissole spaventa immediatamente il Città di Savona: pallone fuori di un soffio, ottimo avvio da parte dei biancazzurri.

Alle 16.04 prende il via la seconda frazione.

Termina 0-0 il primo tempo.

Al 43’ Esposito pesca Buttu smarcatissimo nel cuore dell’area di rigore avversaria, ma il tentativo del centrocampista termina alto: che occasione per i biancoblú!

Al 42’ Galiano sforna un assist illuminante per Diana che, in girata, trova ancora una volta la risposta di un fenomenale Bova: resiste lo 0-0 al Faraggiana!

Al 38’ i biancazzurri con una splendida azione tutta di prima irrompono nel cuore dell’area di rigore avversaria, ma Apicella giganteggiando riesce a spazzare il pallone in corner.

Al 35’ incredibile al Faraggiana. Diana pesca Mancini solo nel cuore dell’area di rigore, ma il numero 10 dell’Albissole colpisce troppo debolmente la sfera graziando un Bova pressoché battuto: pallone bloccato dall’estremo difensore del Città di Savona, che brivido!

Al 28’ i biancoblù protestano per un possibile rigore non fischiato, ma il signor Rodio ad ampi cenni indica di proseguire.

Al 24’ Incorvaia scheggia la traversa con un tiro-cross estremamente velenoso: che brivido per il Città di Savona!

Al 22’ Diroccia e compagni provano a rendersi pericolosi dalle parti di Negro, ma il tentativo termina sul fondo.

Al 20’ Mancini dal limite dell’area cerca il palo alla sinistra di Bova trovando l’ottima risposta del portiere del Città di Savona: pallone in corner, anfora un brivido per i biancoblù!

Al 18’ i biancazzurri guidati da Sarpero continuano a tenere in apprensione la retroguardia avversaria senza riuscire però ad impegnare concretamente Bova: soffrono ma resistono per il momento i biancoblù.

Al 9’ entrambe le squadre si studiano in attesa di trovare il varco giusto: attacca l’Albissole, difende ordinatamente il Città di Savona.

Alle 15.05 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Manuel Rodio della sezione di Genova.

Le formazioni

Città di Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Esposito, 4 Di Roccia, 5 Apicella (C), 6 Matarozzo, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Ferrara, 11 Buttu.

A disposizione: 12 Carai, 13 Incorvaia, 14 Marrapodi, 15 Brazzino, 16 Pondaco, 17 Palumbo, 18 Caredda, 19 Doci, 20 Beani.

Allenatore: Commissione tecnica.

Albissole: 1 Negro, 2 Minuto, 3 Incorvaia, 4 Pasquino, 5 Gagliardi, 6 Alessio Piombo, 7 Fonjock (C), 8 Avanzi, 9 Diana, 10 Mancini, 11 Galiano.

A disposizione: 12 Malinverni, 13 Bruzzone Francesco, 14 Iadanza, 15 Crovella, 16 Scarfi, 17 Andrea Piombo, 18 Cozzi, 19 Bruzzone Roman, 20 Rebagliati.

Allenatore: Carlo Gino Sarpero.

Presentazione

Albissola Marina. Partita che non ha bisogno di tante presentazioni, basta guardare la classifica. I primi della classe ospitano in casa (anche se il Faraggiana è casa degli ospiti) la terza forza del torneo, ma anche miglior attacco, miglior difesa e squadra ancora imbattuta. Se il Città di Savona vincesse manterrebbe il primato solitario staccando il Multedo. In caso di vittoria dell’Albissole allora sarebbero tre le capolista del campionato. Nell’Albissole partono dal primo minuto il portiere neoacquisto ex Cairese Nicolò Negro e l’attaccante Matteo Mancini arrivato dall’Old Boys Rensen.