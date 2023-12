Prima Cat. Sudditanza verso le squadre di Savona? Il Masone sbotta: “Arbitraggi vergognosi”

Durissimo comunicato della società Masone attraverso le proprie pagina social. La società dell’entroterra genovese non le ha mandate a dire dopo il pareggio 2 a 2 contro l’Old Boys Rensen. In caso di vittoria, a posteriori, la formazione di mister Cavanna avrebbe accorciato su Città di Savona, Multedo e Albissole. Queste tre squadre, che precedono il Masone in classifica, hanno tutte pareggiato. Nel mirino la classe arbitrale, rea di avere una certa “sudditanza” nei confronti delle realtà savonesi.

Tanta rabbia per la direzione arbitrale di ieri: “Senza nulla togliere alla prestazione gagliarda dell’Old Boys, quello a cui abbiamo assistito oggi, si può definire con un solo termine, Vergogna! Passino pure due rigori abbastanza chiari non fischiati, passino i cartellini non dati da una parte e dati dall’altra, ma annullare il gol del vantaggio a 15 minuti dalla fine, inventandosi un fallo sul portiere,quello no!”.

Dura presa di posizione nei confronti delle designazioni arbitrali: “Quattri giornate fa per Città di Savona – Masone era stato designato un arbitro di Savona, poi sostituito, oggi arriva di nuovo un arbitro savonese che indirizza la partita clamorosamente”. Qualcosa da dire anche su una partita a cui i dirigenti del Masone hanno probabilmente assistito: “Sabato (scorso) in Olimpic- Città di Savona un’altro arbitraggio molto discutibile”.

Il comunicato si conclude così: “Se le Genovesi in questo girone se ne devono star quete e partecipare e basta, perché chi è chiamato a dirigere patisce il peso o il fascino di alcune realtà, che ci venga detto, noi tutte stavamo bene nel girone Genovese“.