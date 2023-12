Prima “B”. Continua l’avanzata del Borgio Verezzi: rossoblù al secondo posto ad un solo punto dalla vetta

Savona. È ormai da qualche tempo che non bisogna più stupirsi dei risultati che sta ottenendo il Borgio Verezzi in Prima Categoria. Scacciata via la nomea di “neopromossa”, i rossoblù si trovano ora al secondo posto dopo aver battuto ieri lo Speranza di Davide Girgenti. Decide il gol in semirovesciata del solito Marco Carparelli.

Un gara ben giocata dai borgesi con alcuni occasioni per raddoppiare. Poi l’assalto dei padroni di casa negli ultimi venti minuti ma che gli uomini di Lovazzano sono riusciti a gestire molto bene.

Girone d’andata chiuso con il secondo posto in classifica, ad un solo punto di distanza dalla capolista Albissole. Un campionato molto equilibrato al vertice e tutto può cambiare ogni turno: ma guai a chiamare “neopromossa” il Borgio Verezzi.