Prima “B”. Borgio Verezzi vs Multedo (1-1): la cronaca della ripresa

BORGIO VEREZZI 1 (2′ Gasco) vs MULTEDO 1 (31′ Chirivino)



3′ Gasco si accentra e calcia da fuori: pallone alto sopra la traversa.

Si riparte al Comunale! Pronti via il Borgio ha un’occasione per andare in vantaggio: conclusione di Giulianino da fuori sul primo palo che Grillo blocca con facilità.

Secondo tempo

45’+2′ Finisce qui la prima frazione di gioco: 1-1 tra Borgio e Multedo.

45’+1′ Numero di Castiglione che riesce a superare due avversari rialzandosi da terra dopo una prima caduta. Pallone filtrante, però che non ha trovato la trama per un occasione insidiosa.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ Sta creando non pochi grattacapi al Borgio la rapidità e la tecnica di Schiano sulla fascia destra. Uno degli elementi più in forma in questi primi 45 minuti tra i genvoesi

40′ Occasione Multedo! Degl’Innocenti mette in mezzo una velenosissima palla che sarebbe valso probabilmente l’assist del 2-1. Non ci arriva nessuno, tuttavia, e si riparte dal fondo con Grillo.

38′ Contropiede Borgio giostrato da Gasco. Il centrocampista serve Carparelli che, a sua volta, va da Pollero: Parodi para un forte tentativo del numero 11. Partita che si fa decisamente più equilibrata nelle azioni offensive.

36′ Schiano a gamba tesa su Scannapieco: giallo per il giocatore del Multedo.

34′ Ammonito Castiglione tra le fila di casa.

31′ Provano a farsi rivedere i genovesi dall’altra parte. Calcio d’angolo battuto dalla sinistra…RETE! Chirivino di testa insacca il pareggio! Forse nel momento migliore dei borgesi, colpiscono i ragazzi di Bazzigaluppi.



29′ Gasco vuole tentare la conclusione da fuori ma la sfera centra in pieno Carparelli. Il numero 7 chiede scusa.

26′ Palla deliziosa di Scannapieco per Molina che si accentra andando poi a servire Gasco indisturbato all’interno dell’area di rigore. Il centrocampista calcia dalla sinistra: Parodi blocca ma poi rinviando perde subito la sfera in rimessa laterale. Inerzia completamente dalla parte del Borgio.

23′ Continuano a svilupparsi azioni nella metà campo ospite. Un momento positivo per il Borgio che, sbloccando subito l’incontro, cerca di portarsi dalla sua parte. Intanto Chierici stende Pollero e rimedia il primo giallo della domenica.

18′ Pollero liscia il pallone in area sprecando una ghiottissima occasione per il raddoppio. Nel calcio d’angolo successivo, una bella palla in mezzo che Parodi è bravo a bloccare in uscita. Genovesi in evidente difficoltà in questi primi venti minuti di gioco.

16′ Pollero per Molina a rimorchio che calcia in porta: palla fuori di poco! Che partenza dei rossoblù.

15′ Ottima intuizione di Capelli a servire Carparelli in mezzo con un bel pallone rasoterra. L’ex Genoa controlla e si gira per la conclusione: c’è il muro genovese, poi la sfera finisce a Parodi.

11′ Bravo Grillo a rispondere a Schiano all’interno dell’area di rigore rossoblù. Comincia a prendere più coraggio la squadra ospite.

8′ Parodi incita i suoi dalla porta, così come fa Bazzigalupi dalla sua panchina. Occorre un cambio di marcia in una partita importante come questa. I locali, intanto, ne approfittano per assestarsi al meglio sul terreno di gioco.

5′ Borgesi partiti con il piglio giusto, spinti anche dalla gente sugli spalti. Genovesi molto rimaneggiati in campo ma che devono ancora entrare in partita.

2′ Passa subito il Borgio! Si apre la difesa genovese e il centrocampista rossoblù ne approfitta e si avventa verso la porta: 1-0 per i padroni di casa.

Alle 15:09 incomincia l’incontro.

C’è un buco nella porta lato mare. Si deve risolvere il problema prima di iniziare.

Primo tempo

Le formazioni:

Borgio Verezzi: 1 Grillo, 2 Capello, 3 Gambetta, 4 Patitucci, 5 Torrengo, 6 Scannapieco, 7 Carparelli, 8 Gasco, 9 Molina, 10 Castiglione, 11 Pollero. A disposizione di mister Lovazzano: 12 Hazizi, 13 Locatelli, 14 Nida, 15 Furnari, 16 De Giorgi, 17 Simonassi, 18 Bianco.

Multedo: 1 Parodi, 2 Chierici, 3 Chirivino, 28 Bisio, 16 Sciandra, 6 Tobia, 14 Schiano, 26 Giulianino, 21 Degli’Innocenti, 10 Morelli, 27 Donato. A disposizione di mister Bazzigalupi: 12 Canciani, 29 De Mattei, 5 Bruno, 18 Demartini, 30 Becciu, 25 Scali, 20 Pescatolo, 24 Comaschi, 23 Rocchi.

Arbitro dell’incontro è il signor Thomas Cambiaso della sezione di Imperia.

Borgio Verezzi. Uno scontro al vertice tra due formazioni rivelazione del campionato di Prima Categoria Girone B. Il Multedo, una squadra comunque considerata alquanto pericolosa ai nastri di partenza, sta continuando la sua corsa alle primissime posizioni in una sfida che vede diverse squadre in azione. In aggiunta ai genovesi di Bazzigalupi, però, c’è anche il Borgio Verezzi. La squadra di capitan Carparelli ha un ruolino di marcia veramente impressionante per una neopromossa. I rossoblù possono puntare al terzo posto, per superare gli avversari odierni.