Prima “A”. Vadino vs Baia Alassio LIVE (0-1): la cronaca del secondo tempo

VADINO 0 vs BAIA ALASSIO 1 (26′ Perrier)



21′ Ora è il turno del Vadino fuori Vanzini per Milazzo.

19′ Cambia la Baia Alassio: fuori Perrier per Rossignolo.

18′ Bella sponda di Carballo che libera la corsa laterale di Setti. Il numero 11 entra in area e prova il tiro: palla che passa tutta l’area di rigore, però è cosiì che deve attaccare il Vadino.

17′ Prova a riversarsi più in avanti il Vadino ma manca ancora la precisione negli ultimi 20 metri.

12 Primo cambio effettuato da Giunta: fuori Zemma per Gattuso.

11′ Giampà calcia in porta dopo che l’arbitro ha fermato il gioco: giallo per lui.

10′ Che occasione per il raddoppio ospite! Bel pallone teso in area che va verso Aurellio completamente solo. Manca l’aggancio il numero 10, che rischio per il Vadino.

8′ Michero tenta la conclusione a rete all’interno dell’area: posizione del corpo “sbilenca” e, cadendo al momento del calcio, la sfera finisce abbondantemente fuori.

6′ Abate in campo per Paltrinieri: la prima mossa di Sardo, il suo numero 11 si era accasciato per terra.

2′ Ammonito Mollo tra le fila alassine.

Si riparte al Riva!

Secondo tempo

45′ +1′ Finisce qui la prima frazione: 1-0 per le Vespe.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Bella azione in velocità della Baia che ha Odasso come suo tiratore finale: conclusione fuori, poca precisione in questo tentativo. Applaude Sardo dalla panchina che finora può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi.

40′ Ammonito Vanzini nel Vadino. L’intervento su Damonte sembrava diretto sul pallone, ma l’arbitro lo ha valutato più falloso.

38′ Si abbassano i ritmi della gara e ad approfittarne è la squadra di Sardo. Osserva Giunta dalla panchina, che però cerca sempre di incitare i suoi.

33′ Ci prova ora Vanzini da fuori: blocca Pampararo.

30′ Un po’ di difficoltà nel Vadino a trovare le geometrie giuste per impensierire le Vespe. Il gol dello svantaggio è stata un ulteriore segnale: gli ingauni si devono rialzare.

26′ Perrier! Il vantaggio della Baia Alassio! Aurellio batte una punizione dal limite con Pulerà che non riesce a respingere lontano dagli attaccanti gialloneri. Arriva il numero 9 e mette a segno il tap in: 1-0 per gli alassini.

24′ Prima ammonizione del match: Perrier stende Zemma per rinconquistare la palla.

18′ Si gioca molto a centrocampo per provare a lanciare l’azione offensiva in profondità alla ricerca degli attaccanti. Finora, come detto, non venti minuti di occasioni una dietro l’altra.

14′ Aurellio ci prova dalla lunga distanza su punizione: blocca Pulerà, il pallone era stato calciato con una discreta potenza ma non ha cambiato direzione.

11′ Baia Alassio partita con più piglio offensivo. Fase di studio per il Vadino, che tenta di capire dove poter colpire.

9′ Palla tagliata dalla destra che arriva al centro dell’area a Perrier: conclusione mancata, brivido per gli ingauni.

5′ Primi cinque minuti dove si sente già quel pizzico d’intensità da gara importante. Non si segnalano tuttavia occasioni da rete.

Partiti!

Primo tempo

Vadino: 1 Pulerà, 2 Campagna, 3 Masha, 4 Licata, 5 Prudente, 6 Bianco, 7 Zemma, 8 Vanzini, 9 Carballo, 10 Giampà, 11 Setti. A disposizione di mister Giunta: 12 Rotiroti, 13 Balbo, 14 Sorace, 15 Gaino, 16 Gattuso, 17 Bertozzi, 18 Milazzo, 19 Savona.

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Velaj, 3 Damonte, 4 Cavassa, 5 Mollo, 6 Combi, 7 Michero, 8 Odasso, 9 Perrier, 10 Aurellio, 11 Paltrinieri. A disposizione di mister Sardo: 12 Tornago, 13 Rossi, 14 Negroni, 15 Tornago, 16 Tomao, 17 El Harzli, 18 Rossignolo, 19 Abate, Possemato.

Arbitra l’incontro Andrea Martino della sezione di Savona.

Albenga. Buonasera a tutti i nostri lettori dallo stadio Annibale Riva per l’anticipo del girone A di Prima Categoria. Una sfida intrigante tra il Vadino di Giunta e la Baia Alassio Auxilium di Sardo: terza contro quarta in classifica, distanziati di soli due punti.

I gialloneri per agganciare in vetta il Millesimo, domani impegnato ad Andora in trasferta, mentre gli arancioneri proveranno a superare proprio le Vespe.