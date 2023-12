Prevenzione tumori della pelle, ad Albenga il 16 dicembre visite gratuite

Albenga. Si riprende ad Albenga l’appuntamento con la prevenzione dei tumori della pelle grazie all’impegno di Fondazione ANT Delegazione di Albenga sul territorio. L’iniziativa è resa possibile grazie al costante lavoro che quotidianamente le formichine ANT, questo è il nome in cui si identificano i Volontari ANT, svolgono all’interno del Charity point di Via Roma 46 ad Albenga e ai banchetti solidali.

La giornata di visite gratuite si svolgerà sabato 16 dicembre dalle ore 9-13 e 14-18 presso gli Ambulatori di A.V.I.S. con ingresso da Via Cavour 3 ad Albenga.

Per accedere alle 24 visite gratuite riservate ai cittadini le prenotazioni inizieranno lunedì 11 dicembre e sarà necessario prenotare telefonando al numero 3427646010 esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 11,30 fino ad esaurimento posti e procedere alla registrazione sul sito della Fondazione ANT.

“La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima. Infatti l’incidenza dei tumori della cute è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100.000 abitanti. Si ringrazia per l’ospitalità l’A.V.I.S. Comunale Sezione di Albenga e per il sostegno la cooperativa OPALBENGA, la litotipografia Ciuni e FIDAPA distretto Nord-Ovest Sezione di Albenga”, hanno dichiarato dalla Fondazione.