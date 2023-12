Porti Savona-Vado, concessioni demaniali: ok alla proroga dal Comitato di Gestione

Nel comprensorio dei porti di Savona e Vado, in tema di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative la cui scadenza è fissata alla fine di quest’anno, in considerazione dell’attuale incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale, e al fine di contemperare i principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, efficacia ed economicità dell’agire amministrativo con l’esigenza di evitare situazioni di occupazione abusiva del demanio marittimo, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale ha espresso parere favorevole al differimento del termine di scadenza delle suddette concessioni al 31 dicembre 2024, previo specifico procedimento ad evidenza pubblica.

Al riguardo, il Comitato ha altresì specificato che i titoli concessori dovranno contenere specifiche clausole di risoluzione automatica nel caso in cui venissero presentate eventuali istanze che dovessero essere ritenute preferibili a seguito di idonea comparazione.

Sempre nel savonese, via libera del Comitato di Gestione al rilascio di autorizzazione ad Anas s.p.a. per la cantierizzazione dell’intervento di risanamento di un tratto del viadotto sull’Aurelia in lungomare Matteotti a Savona, affidato alla MGA Manutenzioni Generali Autostrade S.r.l.

Infine, tra gli atti del Comitato è stata rilasciata nuova licenza al Consorzio Per Genova Breakwater per l’impianto di cantiere temporaneo per la prefabbricazione dei cassoni per la Nuova diga foranea di Genova presso la testata della piattaforma multipurpose a Vado Ligure.