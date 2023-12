Por Fesr 2014-2020, Alessio Piana: “Liguria Regione virtuosa nell’attivazione delle risorse”

Liguria. Nella giornata di ieri si è tenuto, presso la sala “Liguri nel Mondo” di Regione Liguria, alla presenza di membri comunitari, nazionali e regionali, il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Fesr per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

“Regione Liguria non solo ha raggiunto tutti i target di spesa, ma ha chiuso con oltre due settimane d’anticipo tutte le erogazioni alle imprese che hanno partecipato ai 40 e più bandi della programmazione Por Fesr 2014-2020 – racconta l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana – Un’occasione anche per evidenziare quanto già messo in moto con la nuova programmazione Fesr 2021-2027, che ci vedrà fino a giugno 2024 mobilitare sul nostro territorio circa 209 milioni”.

Nel corso dei lavori il Dipartimento dello Sviluppo economico ha ricordato che per la nuova programmazione 2021-2027 sono già state attivate 8 misure e 14 sono in programmazione fino al prossimo luglio. Nello stesso mese verrà organizzato un evento con cui, a consuntivo, verranno fornite a istituzioni e stakeholder territoriali le ricadute economiche dell’intera programmazione 2014-2020.