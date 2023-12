Pietro Mascagni, l’irruente scapestrato (parte 2)

PARTE 1

Quel rapporto d’amore con la Carbognani diventa poi matrimonio e il 7 febbraio del 1888 Mascagni si sposa nella Cattedrale di Cerignola con tutto il paese presente. Nello stesso anno, dirige la sua “Messa di Gloria”, eseguita dagli allievi della scuola di musica, ma le buone notizie non sono finite: nel mese di luglio, la rivista specializzata “Teatro Illustrato” pubblica il bando di concorso indetto dall’editore Sonzogno per un opera in un atto. È la grande occasione, quella che attendeva da anni e Mascagni decide di partecipare. Sceglie come testo “Cavalleria Rusticana” di Verga e l’amico livornese Giovanni Targioni-Tozzetti per librettista al quale si aggiungerà Guido Menasci.

Mascagni è euforico: Cerignola l’adora, Lina partorisce un altro bimbo, Domenico soprannominato Mimì, e la partitura di “Cavalleria Rusticana” è finita! Non resta che attendere il responso della Giuria, che puntuale arriva l’anno successivo. Il Presidente di Commissione proclama le tre opere vincitrici su 73 partecipanti e “Cavalleria Rusticana” è al primo posto, precedendo “Labilia”, di Nicola Spinelli, e “Rudello” di Vincenzo Ferroni. Il sogno è diventato realtà e il 17 maggio “Cavalleria Rusticana” debutta al Teatro Costanzi di Roma. Il pubblico decreta il trionfo di quell’opera in un atto, così densa di arie appassionate, che si replica subito in altri teatri. Un nuovo astro splende nel firmamento della lirica.

Dopo il trionfo di “Cavalleria Rusticana”, per Pietro Mascagni tutto pare procedere per il meglio. Nel 1891 nasce Edoardo – il padrino è l’editore Edoardo Sonzogno – e una nuova partitura è conclusa: si tratta de “L’Amico Fritz”. L’intermezzo affascina immediatamente il pubblico e alcuni direttori lo inseriscono nei programmi di concerto sinfonici. L’anno successivo nasce Emilia e una nuova opera: “I Rantzau”. Insomma, la fortuna ha spalancato le porte del successo al figlio del fornaio livornese, che nell’ottobre del 1895 diventa direttore del Liceo Musicale “Gioacchino Rossini” di Pesaro e s’appresta a curare la rappresentazione del “Guglielmo Ratcliff” alla Scala di Milano.

Giulio Ricordi, che ha già nella scuderia l’amico Puccini, gli affida la musica di un’opera a carattere orientale, “Iris”, e gli affianca il fidato librettista Luigi Illica. L’Inno al Sole per coro e orchestra diventa immediatamente un brano sinfonico che tutti vogliono eseguire anche separatamente dal contesto lirico. È una musica grandiosa, trascinante, che non a caso il fascismo sceglie quale esempio di creatività e vigore italico. Anche l’attività direttoriale non ha soste e nel 1898, fra i mesi di marzo e aprile, Mascagni dirige importanti concerti alla Scala tra i quali, e per la prima volta in Italia, la “Patetica” di Cajkovskij. Ma la vita offre e prende: l’anno successivo muore l’amatissimo padre Domenico e il Comune di Pesaro chiede l’intervento ministeriale per verificare il servizio di Mascagni, troppo assente dal Liceo. Su invito del ministro della Pubblica Istruzione, è inviata una commissione composta da illustri personalità del mondo musicale, tra le quali Arrigo Boito e Filippo Marchetti, che compiono un’ispezione al Liceo. Nella relazione dichiarano di non aver rilevato irregolarità nella direzione. Mascagni può riprendere tranquillamente la sua scalata. Infatti, nel 1901 l’opera “Le Maschere” debutta contemporaneamente in sei teatri; in aprile il Maestro è invitato a Vienna per dirigere il Requiem di Verdi, per omaggiare la recente scomparsa del “Cigno di Busseto” e Mahler gli chiede di dirigere “Cavalleria Rusticana” al Teatro Imperiale.

Ma i rapporti con Pesaro sono ormai naufragati irrimediabilmente e nell’agosto del 1902 è destituito dall’incarico di direttore. La disputa non finirà con quel licenziamento, perché Mascagni è un soggetto che non si lascia buttare via come uno straccio. Approfitta della situazione la Scuola Nazionale di Musica di Roma, che nel 1903 lo nomina direttore, e il Comune di Pesaro viene chiamato a processo. Nel 1906, la Corte d’Appello di Ancona condanna il Liceo di Pesaro a un indennizzo. (Continua…)

