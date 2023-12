Pietra Ligure, si insedia il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Pietra Ligure. Nella mattinata di ieri, martedì 19 dicembre, nella sala consigliare “Augusto Rembado” del palazzo comunale, si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Pietra Ligure.

Quindici i consiglieri democraticamente eletti con il voto delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado “Nicolò Maritini” e delle classi quarte e quinte delle scuole primarie “Dottor G. Sordo” e “Papa Giovanni XXIII” di Pietra Ligure, nella tornata elettorale svoltasi il 20 novembre: Caterina Ferraro (classe 4^ , scuola primaria Papa Giovanni XXIII), Tommaso Scola (classe 5^ , scuola primaria Papa Giovanni XXIII), Bianca Tonon e Sara Becco (classe 4^, scuola primaria “Dottor G. Sordo”), Nicole Flora e Filippo Pozzetti (classe 5^, scuola primaria “Dottor G. Sordo”), Leonardo Antonini, Giacomo Cenere e Asia Robutti (classe 1^, scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini”), Giovanni Ponzo, Alae Rafik e Mattia Zunino (classe 2^, scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini”), Andrea Lovesio, Lorenzo Vite e Giada Monzini (classe 3^, scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini”).

Nella sua prima seduta il CCR ha eletto, con voto palese, sindaco Asia Robutti e vicesindaco Bianca Tonon, scelte, come da regolamento (delibera del consiglio comunale 24 del 27 luglio 2023), tra i candidati delle classi quarte e quinte delle scuole primarie “Dottor G. Sordo” e Papa Giovanni XXIII e prime e seconde della scuola secondaria di primo grado “Nicolò Maritini”. Ha verbalizzato il segretario consigliere Giada Monzini.

Hanno accolto i consiglieri neoeletti, accompagnati dalla dirigente scolastica Giuseppina Manno e dai referenti del progetto professor Luca Maglio e Maestra Linda Gambaro, il sindaco Luigi De Vincenzi, gli assessori alle politiche sociali Marisa Pastorino, al turismo e cultura Daniele Rembado, all’ambiente Cinzia Vaianella, la presidente del consiglio Michela Vignone, il consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara e il consigliere capogruppo di maggioranza Luca Robutti.

Hanno partecipato alla seduta del CCR i responsabili dell’Associazione Masci di Pietra Ligure che hanno lavorato con le classi durante l’approfondimento a scuola e, in occasione dell’insediamento, hanno regalato ai giovani consiglieri una copia della Costituzione Italiana.

Il CCR si riunirà almeno due volte l’anno presso la sala consigliare “Augusto Rembado”, durerà in carica due anni scolastici ed eserciterà funzioni consultive e propositive in materia di ambiente, cultura, politiche giovanili, sport e attività didattiche e legate alla solidarietà e coesione sociale.

“Congratulazioni ai consiglieri neoeletti, al sindaco Asia Robutti e al vicesindaco Bianca Tonon! Nel farvi i nostri più sinceri complimenti per la vostra elezione, vi auguriamo davvero un lavoro proficuo nell’interesse della comunità scolastica che siete stati chiamati a rappresentare, nell’ottica del perseguimento del bene comune vostro e di tutta la collettività. Un ruolo importante, il vostro, e anche delicato – commentano Luigi De Vincenzi, Marisa Pastorino e Paola Carrara – La promozione e attivazione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi era un obiettivo che ci eravamo prefissati come una priorità del nostro mandato amministrativo. Oggi siamo davvero molto contenti perché si concretizza un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione e frutto di un percorso di condivisione con l’Istituto comprensivo che ci ha visto impegnati con la precisa volontà di intraprendere un’azione concreta per avvicinare ragazzi e giovani alle istituzioni, alla vita democratica della nostra città e al funzionamento dell’amministrazione della cosa pubblica”.

“Ringraziamo tutti e quindici i consiglieri e tutte le ragazze e i ragazzi che si sono candidati alle elezioni, l’istituto comprensivo con la sua dirigente Manno, i referenti del CCR, il collegio docenti e il Masci per l’impegno e il tanto lavoro fatto nel centrare questo obiettivo veramente molto importante. Il CCR è un formidabile strumento educativo di cittadinanza attiva, un’esperienza concreta e reale di avvicinamento dei nostri ragazzi alle istituzioni, un’opportunità costruttiva per prendere consapevolezza dell’importanza del coinvolgimento nella gestione della res publica e del bene comune. Il CCR darà ai nostri giovani una voce nella vita della città, esaminerà questioni importanti per loro e per il loro futuro, sarà uno stimolo per la nostra azione amministrativa e fornirà raccomandazioni al consiglio comunale ‘maggiore’. Siamo convinti che sarà un’importante risorsa per tutti e, oltre ad essere una ‘palestra’ di vita democratica, li aiuterà anche a sviluppare diverse competenze sempre utili. Buon lavoro, colleghi”, concludono.

“Oggi è uno di quei giorni che si segnano con circolino rosso sul calendario. Non è un punto di arrivo ma una tappa fondamentale nel percorso di crescita sinergica tra l’istituzione scolastica e il territorio in cui essa si trova – esordisce la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Pietra Ligure Giuseppina Manno – Oggi, nella sala consigliare centro della vita democratica di Pietra Ligure, festeggiamo perché, per la prima volta nella storia cittadina, si insedia un organo istituzionale che è chiamato a dare voce concreta alle ragazze e ai ragazzi che desiderano, quanto e forse più di noi adulti, un paese sempre più bello, accogliente e inclusivo. Le ragazze e i ragazzi che si sono candidati si sono fatti avanti tra tanti nelle loro classi non per desiderio di apparire e di sentirsi più importanti o popolari, bensì per mettersi a servizio dei loro compagni e della comunità tutta alla ricerca del vero bene comune. Festeggiamo perché questo progetto, voluto fortemente dalle ragazze e dai ragazzi, dall’Istituto Comprensivo e dall’Amministrazione comunale è davvero una palestra di democrazia dove i nostri alunni possono toccare con mano l’alto valore dei principi repubblicani espressi nella nostra bella Costituzione”.

“A voi ragazzi va il mio personale ringraziamento per aver voluto mettere in gioco voi stessi in questo importante progetto. Questo giorno rimarrà per voi importante perché per la prima volta avete avuto l’opportunità di sedere in questi scanni e sentire la responsabilità dei vostri compagni che vi hanno eletto e che contano su di voi perché le loro voci siano le vostre voci. Vi auguro buon lavoro e nutro la profonda speranza che noi docenti possiamo essere un valido supporto nell’adempimento di questo incarico. Rivolgo un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale, e in modo particolare al indaco Luigi De Vincenzi, all’assessore Marisa Pastorino, alla presidente del consiglio Michela Vignone e al consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara per aver fortemente voluto e perseguito questo progetto e per il costante e continuo sostegno alla comunità scolastica. Ringrazio il Masci per il prezioso dono di una copia della Costituzione ai neoconsiglieri, certa che ne sapranno fare un buon uso e, ancora, ringrazio i referenti del CCR professor Luca Maglio, la Maestra Linda Gambaro, insieme alle docenti Maria Luisa De Giorgi, Simona Tagliaferri, Clelia Castellazzi e Lorena Viola che si sono coinvolte e hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso”, conclude.