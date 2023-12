Piante in vaso nelle ‘nuove’ vie pedonali a Savona, la polemica: “Sette mesi per questo intervento rivoluzionario, è uno scherzo?”

Savona. Non si placa la polemica sulla riqualificazione delle vie pedonalizzate nel centro di Savona, ormai chiuse al traffico un anno fa. Dopo la colorazione dell’asfalto, le panchine e le rastrelliere per le bici, ora al centro del “dibattito” le nuove arrivate: 30 piante in vaso posizionate in corso Italia e via Manzoni.

“Ora cambia tutto, ci sono voluti 7 mesi per installare queste rivoluzionarie e decisive piantine tattiche“, dice pungente il consigliere comunale Manuel Meles. E poi nella nota riporta i costi che il Comune ha affrontato per comprare le piante: “A maggio furono acquistati i 30 vasi per ben 7.100 euro, mentre terriccio, argilla e piante sono costati 11.300 euro qualche giorno fa”

Discussione animata anche dall’ironia: “Sembrano presi a prestito da una favola popolata da giganti in cui i cittadini sono piccoli gnomi”, commenta il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero). E aggiunge ancora: “Spero sia uno scherzo perché non possono avere pensato un anno per questa soluzione di ‘riqualificazione’ del decoro delle vie”.