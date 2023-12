Piaggio Aerospace: riaperti i termini per le offerte vincolanti

Villanova d’Albenga. Con un avviso a pagamento che verrà pubblicato domani su alcune testate finanziarie, i Commissari Straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation – Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti – rendono noto di aver formalmente riaperto i termini per la presentazione di offerte definitive e vincolanti per l’acquisto di tutti i complessi aziendali facenti capo alle due società in amministrazione straordinaria.

Dunque un altro capitolo nella complessa vertenza industriale e nella procedura di vendita dell’azienda aeronautica, considerando che il termine ultimo era del 13 novembre scorso. Ora, dopo le valutazioni del caso, una ulteriori proroga.

Secondo l’annuncio, i Commissari – sentito il Comitato di Sorveglianza e dopo aver ricevuto autorizzazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – hanno infatti deciso di “[rimettere] in termini tutti i soggetti interessati a presentare, ovvero a integrare, le loro offerte definitive e vincolanti”.

Tali offerte, si legge ancora nell’avviso, “dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 (ora italiana) del giorno 30 gennaio 2024”.

Una nuova tempistica, quindi, sulla conclusione del bando e la successiva definizione della nuova proprietà, attesa dagli stessi sindacati e lavoratori che di recente hanno avuto una audizione in Regione con la richiesta di un tavolo permanente e sostegno istituzionale per una soluzione positiva a livello industriale e occupazionale.

Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, entrambe in amministrazione straordinaria, operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Il Gruppo è attivo nei business Velivoli e Motori. Il primo è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli civili e militari e comprende le attività di customer service. Il business Motori è invece dedicato alla costruzione e manutenzione di motori aeronautici.