Per l’Antitrust l’affidamento a Sat è corretto, Olivieri: “Notizia attesa e rincuorante”

Savona. L’antitrust riconosce la correttezza dedll’affidamento a Sat del servizio di gestione dei rifiuti per tutti i comuni appartenenti al bacino di affidamento provinciale. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella propria riunione del 19 dicembre 2023, ha infatti ritenuto valido il contenuto delle motivazioni presentate dall’Amministrazione Provinciale al punto di “far venire meno i presupposti per un’eventuale impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento contestato”.

“Una notizia attesa e rincuorante – afferma il Presidente Olivieri – che conferma e riafferma pubblicamente il buon operato degli Uffici e la scelta politica compiuta dall’Amministrazione Provinciale. L’affidamento a SAT, come gestore unico del servizio di gestione dei rifiuti per ben 65 comuni savonesi su 69, era e resta, un passaggio indispensabile per garantire diffusione e continuità all’intero comprensorio degli ottimi risultati organizzativi e gestionali già conseguiti dall’azienda. L’affidamento in house a SAT, operata in ottica di economicità e efficacia, è infatti presupposto strategico e funzionale ad un maggior controllo e monitoraggio del mantenimento degli standard qualitativi erogati. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno operato per questo grande risultato: la struttura della Provincia, il Segretario Generale supplente Dottoressa Orlando, il Dirigente Ingegner Gareri e tutto il suo Ufficio, gli Amministratori Provinciali e, in particolare, i Consiglieri Niero e Lambertini”.

A seguito dell’affidamento in house a S.A.T. s.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale, avvenuta con deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 30 del giorno 8 agosto 2023, l’Amministrazione Provinciale savonese è stata oggetto di un procedimento avviato dall’Antitrust, teso ad accertarne la correttezza procedurale.

La nota di riscontro del 5 dicembre scorso, prontamente prodotta dall’Ente, comprensiva di tutti gli elementi di valutazione utili all’analisi del caso e del parere motivato sia sulla forma di affidamento prescelta che sul successivo recesso dell’Amministrazione Provinciale dal capitale sociale di SAT S.p.A., hanno condotto l’Autorità stessa, nella seduta dello scorso 19 dicembre, a ritenere che il contenuto di tali atti sia idoneo a far venire meno i presupposti per un’eventuale impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento contestato, sgombrando definitivamente il campo da qualsiasi perplessità di merito tecnico e giuridico.