Per la Priamar Liguria la gioia “fa 90”: Oddera allo scadere regala (a posteriori) la prima vittoria

La Priamar Liguria rimane ultima in classifica ma con la prima vittoria in campionato accorcia a -1 la distanza dalla zona playout. Lo fa battendo la penultima della classe, la Rossiglionese, evitando così di avere una voragine tra sé e gli spareggi salvezza.

Una vittoria ottenuta negli ultimi minuti grazie al goal di Oddera. Proprio in quei minuti finali che in passato erano costati parecchi punti alla formazione di mister Francesco Travi. Il successo per 2 a 1 è maturato grazie ai goal di Tuci (83′) e Oddera (90′), goal che è risultato fondamentale per mettere in ghiaccio un risultato poi assottigliato dal goal dei genovesi al 93′.

La Priamar Liguria è scesa in campo con Calcagno, Bardhi, Pistola, Ghini, Bovero, Cella, Tuci, Ribeiro, Oddera, Imeraj e Casalinuovo. A disposizione c’erano Abate, Nocerino, Alaza, Setzu, Rapa, Velez, Rebottaro e Djomi.