PD Albenga: “Al fianco del sindaco Tomatis, non possiamo permettere la conquista della città al centro destra”

Albenga. “Un anno si chiude ed un altro sta per aprirsi ed è tempo di festeggiamenti ma anche di bilanci e buoni propositi. Fin dai primi giorni del mio mandato come segretario del PD ingauno mi ero posto come obiettivo quello di creare un circolo aperto dove si potesse discutere apertamente con tutti i cittadini. L’apertura della nuova sede lo scorso aprile è stato un importante passo in questa direzione”.

Queste le parole del segretario albenganese del PD Ivano Mallarini.

“Questo risultato si è infatti già visto durante le primarie, che hanno dato al nostro circolo il primato di affluenza tra i seggi della provincia di Savona, o durante i numerosi gazebo, tra i quali non ultima la raccolta firme per la battaglia per il salario minimo, e tutti i sabati pomeriggio, durante i quali la sede è sempre rimasta aperta per incontrare iscritti e cittadinanza”.

“Anche quest’anno siamo sempre stati solidamente al fianco e a supporto dell’amministrazione del sindaco Tomatis con i nostri consiglieri ed assessori, i quali svolgono un egregio lavoro di squadra per la nostra città. E parlando di buoni propositi per l’anno nuovo certamente resteremo vicini al nostro primo cittadino e alla sua lungimirante visione e progettazione della città che vogliamo” aggiunge l’esponente Dem.

E nel merito della sfida elettorale ingauna per il 2024: “Non possiamo permettere che i partiti che sostengono Toti prendano il governo della città di Albenga, altrimenti non esisterebbe più alcun freno alla completa dismissione o vendita del nostro ospedale”.

“Noi stiamo con chi ha ideato il masterplan per lo sviluppo di Vadino, resa concreta la prossima costruzione del polo scolastico, progettato lo sviluppo della zona a mare della città e aumentato sensibilmente i numeri del turismo. Noi stiamo con chi vuole sostenere gli imprenditori del turismo, del commercio, dell’agroalimentare e dell’enogastronomico e tutti i lavoratori che tanto hanno fatto per migliorare la nostra città. Noi siamo con chi sostiene le politiche sociali e aiuta concretamente i nostri concittadini. Noi stiamo con chi vuole bene ad Albenga”.

“E mentre festeggiamo il nuovo anno, passando a mala pena tra i molti turisti che affollano piazza San Michele per assistere allo spettacolo delle luci e della torre Malasemenza, il mio augurio per un buon 2024 va a tutti i cittadini ingauni, nostri simpatizzanti o meno, sapendo che sapranno apprezzare la buona amministrazione alle prossime elezioni” conclude il segretario Mallarini.