Pattinaggio, 2023 da incorniciare per HP Savona in line: 21 medaglie nazionali, due europee e e due partecipazioni mondiali

Savona. Il 2023 è stato un anno da incorniciare per l’HP Savona in line che chiude la stagione in settima posizione nella classifica annuale di società “Bonacossa” su 160 sodalizi. Settima anche nella classifica “Tiezzi” riservata alle categorie giovanili a dimostrazione di una continuità consolidata negli anni.

Sono 21 i podi ottenuti a livello nazionale (tra cui 5 ori) arricchiti da due medaglie europee e due partecipazioni mondiali.

Cominciamo dal più piccolo Loris Moretti (esordienti maschi) che ha ottenuto 3 argenti ai Giochi Nazionali “B.Tiezzi” per passare poi ad Anaissa Marenaj (R12 femmine) che ha conquistato l’oro nel giro crono e un argento nella sprint al Trofeo Skate Italia a Siena.

Titolo Italiano per Agnese Fiorato nella sprint Ragazzi Femmine agli Indoor di Pescara mentre Asia Renda grazie alla doppia nazionalità conquista 3 ori ai Nazionali Olandesi di Heerde. Asia, insieme alla compagna Ludovica Deimani ottiene inoltre il bronzo nella Team Sprint allievi femmine agli Italiani di Terni. Ludovica si aggiudica poi altri due bronzi ai Nazionali pista di Martinsicuro, nel giro crono e nella 500 sprint.

Negli allievi maschi invece bel bronzo conquistato da Alessandro Briano, Paolo Di Giampaolo e Mattia Siri nella americana a squadre ai Nazionali indoor di Pescara. Fabio Monchiero è argento nella m.15.000 ad eliminazione strada junior maschi a San Benedetto del Tronto. Nella stessa competizione Lucrezia Vitale ed Elena Lampitelli ottengono un bronzo assoluto nella Team Sprint. Per Elena è solo una delle sette medaglie nazionali collezionate quest’anno. Per lei due argenti ai Nazionali Indoor di Pescara, 2 bronzi ai Nazionali Strada di San Benedetto del Tronto, 1 argento e 2 bronzi ai Nazionali Pista di Pollenza.

Monchiero, Renda, Lampitelli con l'allenatore Marco Pasquini

Questi risultati portano Asia Renda (Olanda), Fabio Monchiero ed Elena Lampitelli ai Campionati Europei di Valence d’ Agen (FRA). Anche qui grandi soddisfazioni con Elena che si laurea vicecampionessa d’ Europa giungendo seconda nel giro sprint strada e conquistando un bronzo nel giro crono pista juniores. Benissimo anche Asia Renda sesta nel giro sprint e Fabio Monchiero sesto nella 15000 ad eliminazione.

Fabio ed Elena vengono inoltre convocati ai Campionati del Mondo in Italia (Montecchio Maggiore) dove Elena si aggiudica un prestigioso sesto posto nella m.500 sprint strada.

Oltre a questi importantissimi risultati, la società rimane sempre nella top ten in tutti i Campionati Italiani dove spiccano il secondo posto ai Campionati Indoor di Pescara e il terzo posto ai Campionati Pista di Martinsicuro categorie ragazzi e allievi.

Un grande applauso va a tutto lo staff capitanato da Gabriella Valsania e formato da Marco Pasquini, Siri Carlotta, Ernesto e Daniele Fiorato, Beatrice Calandria, Daniele Rovere, Samuele Chellini e la nostra fisioterapista Martina Paciolla.