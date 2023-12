Pallanuoto, trasferta a Bologna per Rari Nantes Savona: sarà sfida con De Akker Team

Savona. Sabato 2 dicembre alle ore 18.30, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Longo” di Bologna, con la De Akker Team nell’incontro valevole per l’11^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 maschile di Pallanuoto.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Bruno Navarra di Roma e Federico Braghini di Marino (Roma). Il Delegato Fin sarà Enrico Zerbini di Castelmaggiore (Bologna).

Dopo la vittoria casalinga su Trieste, i ragazzi di Angelini andranno a caccia dell’ottavo successo consecutivo in campionato per rimanere a saldi ai primi posti della classifica: ora sono secondi, a -3 dalla capolista Pro Recco. In decima posizione invece la squadra romagnola che fin qui ha raccolto 11 punti ed è reduce dal apri con Ortigia.