Pallanuoto, a Loano oltre 200 atleti per il concentramento U11 e U9

Loano. Domenica 17 dicembre il PalaGarassini di Loano ha ospitato il concentramento di pallanuoto per le categorie Under 11 e Under 9.

Grandissimo successo per la manifestazione: più di 200 atleti e oltre 20 squadre hanno riempito la piscina nel corso del pomeriggio, con tanti bambini sorridenti e felici.

La compagine di Doria Nuoto Loano si è ben difesa con due vittorie e due sconfitte.

Gli atleti scesi in acqua per il DNL: 1 Colman, 2 Malatesta, 3 Tedesco, 4 Bertone, 5 Bottelli, 6 Volpe, 7 Genta, 8 Magra.