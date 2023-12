Pallacanestro Alassio, a Pesaro un terzo posto con l’Under 17 e un settimo con l’Under 14

Pesaro. Bellissima esperienza a Pesaro per la Pallacanestro Alassio, con un terzo e un settimo posto finale. Tre giorni di partite e di gruppo per la comitiva ponentina partita il 27 dicembre e arrivata a Pesaro dopo sei ore di viaggio, alloggiata a Gabicce Mare. Ecco il resoconto della trasferta redatto dalla società alassina.

UNDER 17: quattro partite molto formative ed equilibrate per i gialloblù che esordiscono contro i marchigiani di GIOVANE ROBUR OSIMO superandoli al termine di una gara intensa. Il secondo giorno, al mattino ci toccano gli svizzeri di LUGANO, molto tattici e allenati da un coach con esperienza anche in Liguria, Miglio: vinciamo e affrontiamo gli emiliani di SCANDIANO in semifinale dove cediamo solo ai supplementari. In finale ci tocca una squadra di Eccellenza, CIVITANOVA, che riusciamo a battere e conquistare un ottimo terzo posto finale su 12 squadre partecipanti.

ABC 67 – GIOVANE RUBUR OSIMO 57

LUGANO 43 – ABC 45

ABC 45 – MAGIK BK SCANDIANO 50

CIVITANOVA 49 – ABC 62

UNDER 14: Purtroppo alla partenza ci viene a mancare Ema perché malato ma il gruppo u14, alla prima esperienza in un torneo di più giorni, esordisce superando GS ADRIATICO. Il giorno successivo due sconfitte, con i lombardi di ROBUR ET FIDES che raggruppa un pool di società tra cui Assigeco e con gli svizzeri di LUGANO dove ci siamo adeguati al tipo di partita solo nell’ultimo quarto se no si sarebbe potuto far ancora meglio. Finale con gli amici di KOLBE TORINO allenati da Dario con i quali abbiamo condiviso l’albergo e che riuscendo a superare ci siamo regalati un bel settimo posto su 14 squadre partecipanti.

ABC 94 – GS ADRIATICO AN. 36

ROBUR ET FIDES VA 63 – ABC 35

ABC 51 – LUGANO 64

KOLBE TORINO 38 – ABC 69

Dichiarano i dirigenti: “Ottima esperienza sia di vita che sportiva per i due gruppi in un torneo dall’organizzazione perfetta con più di 50 squadre, 24 palazzetti-palestre (tralasciando i vari palazzetti che sono eccellenti, se pensiamo alla bellezza e alle dimensioni delle palestre scolastiche marchigiane capiamo quanto sono più avanti di noi come mentalità sportiva) e in una cittadina che respira basket in ogni suo angolo. La tradizionale sosta a Rimini in una famosa piadineria ci ha fatto arrivare sazi ad Alassio e contenti per l’esperienza vissuta. Un ringraziamento ai genitori al seguito per il trasporto e le telecronache in diretta social”.