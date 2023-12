“Pacchi alimentari” per le famiglie bisognose: l’iniziativa della Lega di Borghetto e Val Varatella

Borghetto Santo Spirito. Sono numerosi i pacchi contenenti generi di prima necessità che in questi giorni sono stati riempiti e consegnati dalla sezione dalla Lega di Borghetto e Val Varatella alle famiglie bisognose.

I pacchi solidali verranno distribuiti sul territorio alle persone in difficoltà nei comuni di Toirano, Balestrino, Borghetto e Ceriale. Al loro interno principalmente generi alimentari a lunga conservazione.

“Mai come in questo momento reputiamo possono essere graditi e utili – commenta il segretario Paolo Erre – Teniamo particolarmente a queste iniziative, non solo a Natale. Ogni giorno infatti il nostro gruppo si impegna per dare il suo contributo a livello sociale e cercare di aiutare chi ne ha bisogno”.