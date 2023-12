Ospedale San Paolo, regali di Natale per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria: l’iniziativa del Lions Club di Savona

Savona. Oggi pomeriggio una delegazione del Lions Club Savona Host composta dal presidente Massimiliano Carlini e dal segretario Giorgio Bracco si è recata presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona, per portare alcuni regali di Natale ai bambini ricoverati.

La delegazione è stata accolta dal Primario della Struttura dott. Alberto Gaiero e dalla dott.ssa Federica Baldi.

Il dott. Gaiero ha ringraziato il Lions Club Savona Host per l’iniziativa volta a rallegrare i piccoli pazienti in un momento particolare della loro vita ed il Club ha ribadito la propria vicinanza al reparto di Pediatria di Savona, con il quale già nello lo scorso mese di aprile aveva collaborato per la realizzazione di un campo scuola per ragazzi diabetici; progetto che aveva avuto un grande successo.

I regali sono stati acquistati presso il negozio di giocattoli Quaglia di Via dei Vegerio a Savona, che ha voluto anche contribuire direttamente all’iniziativa offrendo gratuitamente alcuni doni.