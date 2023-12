Orientamento, le scuole dell’istituto comprensivo Loano-Boissano pronte per l’open-day per famiglie e alunni

Loano/Boissano. Le scuole dell’istituto comprensivo Loano-Boissano si stanno preparando per aprire le porte dei plessi e accogliere famiglie e alunni il prossimo anno con rinnovato entusiasmo.

L’obiettivo comune a tutti plessi e ordini di scuola è quello di far conoscere i servizi educativi e l’offerta formativa dell’Istituto, al fine di orientare i genitori nella scelta, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2024-25.

Le scuole dell’infanzia di Boissano e Loano accoglieranno le famiglie per presentare spazi, modalità d’inserimento, progetti e attività quotidiane durante un incontro che si terrà per la scuola dell’infanzia di Boissano lunedì 18 dicembre dalle 16.15 presso la propria sede “Gianni Rodari” in piazza Molle; per la scuola dell’infanzia di Loano martedì 19 dicembre dalle 14 presso la propria sede “Simone Stella” in via delle Caselle 1.

“Durante le varie visite alle scuole primarie portate con voi i bambini che saranno i veri protagonisti del tour – dicono dall’istituto – Si inizierà lunedì 18 dicembre alle 9.30 nel nostro plesso dell’entroterra a Boissano, dove la scuola ha il tempo modulare (27 o 29 ore). Martedì 19 dicembre alle 10 vi aspettano invece le maestre della scuola primaria Milanesi, in via Ugo Foscolo, dove il tempo scuola è modulare (27 o 29 ore). Vi vedrete per chiudere in bellezza alla scuola primaria Valerga, in corso Europa, sede anche della nostra direzione, dove si possono trovare classi a tempo pieno (40 ore) e tempo modulare (27 o 29 ore). Invece martedì 19 alle 17 alle scuole Valerga di corso Europa, tutte le capogruppo di tutti e tre i plessi di scuola primaria vi accoglieranno per presentare i progetti e le attività delle nostre scuole e per rispondere a tutte le domande e i dubbi delle famiglie”.

Mercoledì 20 dicembre dalle 17.30 la scuola secondaria di primo grado Mazzini-Ramella di Loano aprirà le proprie porte per far incontrare famiglie, studenti e insegnanti. A far da cicerone in questo incontro saranno gli stessi alunni delle classi seconda e terza, che accompagneranno i visitatori alla scoperta della scuola e delle diverse proposte che essa offre. Tra queste, una menzione particolare vuole essere posta sui pomeriggi all’insegna dell’arte, delle lingue straniere e dello sport, così come sulla possibilità di usufruire del tempo prolungato, sia per rispondere alle esigenze lavorative dei genitori, sia per ampliare il bagaglio degli studenti con attività di doposcuola.