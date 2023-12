Omicidio piazza delle Nazioni a Savona, via al processo: l’11 gennaio la prossima udienza

Savona. Al via oggi in Corte d’Assise a Savona il processo a Safayou Sow. L’uomo è accusato di omicidio e porto abusivo di armi con l’aggravante della premeditazione e del legame sentimentale.

Lo scorso maggio avrebbe ucciso, sparandole alla testa, Danjela Neza, 29 anni, di origini albanesi in piazza delle Nazioni. I due avevano litigato a lungo fino a quando Safayou Sow è andato in macchina, ha preso una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola abrasa, detenuta irregolarmente, era tornato dalla giovane e le aveva sparato. Poi aveva telefonato il 112 e ha detto: “Ho sparato a una donna, venitemi a prendere”.

In aula, questa mattina, si sono presentati l’imputato Safayou Sow insieme al suo avvocato Alessandro Stipo, la madre e il fratello della vittima come parti civili assistiti dall’avvocato Lucrezia Novaro.

Il giudice Fiorenza Giorgia, presidente della Corte d’Assise, ha fissato la data delle prossime udienze: la prima l’11 gennaio, la seconda, per eventuale esaurimento dell’istruttoria il 25 gennaio, il 1 febbraio la discussione. Saranno ascoltati 8 testi e l’imputato.

Sull’origine dell’arma nell’interrrogatorio davanti al gip Sow pochi giorni dopo il tragico episodio aveva riferito che l’aveva trovata in un bosco e l’aveva tenuta in macchina per eventuale difesa personale perchè qualche mese prima aveva ricevuto delle minacce che però non aveva denunciato. In un secondo momento i poliziotti della Squadra Mobile, dopo un’articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno poi arrestato Agostino Scalise detto Yuri, cinquantenne italiano, pregiudicato, già noto alle cronache per aver ucciso 20 anni fa Renato Rinino. L’uomo è stato accusato di aver ceduto la pistola con la matricola abrasa, completa di munizioni.