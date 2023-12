Nuovo portale per il Sistema Bibliotecario della Val Varatella

Borghetto Santo Spirito. La biblioteca di Borghetto Santo Spirito, Centro del Sistema Bibliotecario della Val Varatella, ha realizzato il nuovo sito del Sistema, dotandosi di uno strumento fondamentale per raggiungere ed informare gli utenti delle quattro biblioteche aderenti: Balestrino, Boissano, Borghetto e Toirano.

Il sito, attraverso una struttura snella ed immediata, permette: di accedere direttamente al catalogo on line, per una rapida consultazione, di ricevere informazioni sulle Biblioteche, sui servizi, i progetti e le attività programmate, di conoscere le ultime novità acquisite e disponibili per il prestito, di connettersi alla piattaforma per il prestito digitale MLOL, per scaricare e leggere sui device e-book, giornali e riviste, 24h su 24.

A breve, inoltre, verrà attivato il servizio di newsletter e la pagina facebook del Sistema Bibliotecario, per intensificare ulteriormente la comunicazione con gli utenti.

Spiega l’assessore alla cultura di Borghetto Carolina Bongiorni: “Il Sistema Bibliotecario della Val Varatella, nato nel 1999, è stato il primo Sistema, a livello regionale, costituito da Comuni, convenzionati tra loro. La strada percorsa in tutti questi anni ha fatto crescere la nostra realtà, che è costantemente sostenuta dal Ministero della Cultura, che, anche quest’anno, riconoscendo il valore dei servizi e delle attività proposte, ha previsto un finanziamento di 10.500,00 euro per permetterci di implementarle. La volontà dell’Amministrazione di dotare il Sistema di un proprio sito, nasce dall’esigenza di raggiungere ed includere quanto più possibile tutti gli utenti, facilitandone l’accesso ai servizi e alle informazioni. Per un 2024 di buone letture.”