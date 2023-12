Nuovo ponte sul torrente Segno a Vado, dal 4 dicembre senso unico in via Caduti per la Libertà

Vado Ligure. Dalle 10.30 del 4 dicembre, per il cantiere del nuovo ponte sul torrente Segno a Vado Ligure è stato istituito senso unico di marcia (da mare verso monti) in via Caduti per la Libertà.

Le modifiche alla viabilità sono dovute ai lavori che prevedono l’innalzamento del ponte per l’adeguamento idraulico e statico. Durante la prima fase la circolazione è rimasta invariata.

L’assetto definitivo, alla fine dei lavori, prevederà il doppio senso di marcia sulla Via Aurelia ed il senso unico di percorrenza da Via Aurelia a Via Caduti della libertà.

I bus TPL 6/, nella corsa in direzione mare, saranno deviati (ponte di Via Montegrappa, Via Trieste (lato monti), viabilità retroportuale provvisoria, Via Trieste (lato mare), intersezione a rotatoria Via Trieste/Via Aurelia, per rientrare sul percorso originario della Via Aurelia.

In Via Piave, a monte del ponte di Via Montegrappa è stata realizzata una fermata autobus sostitutiva di quella presente a valle dello stesso ponte (temporaneamente dismessa).